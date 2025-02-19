澎湖地檢署攜手海保署 推動澎湖海洋保育合作

海保署長陸曉筠拜會澎湖地檢署，與檢察長周士榆合作海洋保育。（澎湖地檢署提供）

2025/02/19 18:33

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕海洋委員會海洋保育署署長陸曉筠今（19）日率領法制科長、政風室主任及澎南、澎湖海洋保育站，前來台灣澎湖地方檢察署拜會檢察長周士榆，深入交流海洋保育議題。

周士榆說，澎湖地檢署由前吳巡龍檢察官（現任司法官學院院長）創立以檢察官為核心及後盾的「打擊非法漁撈平台」，結合轄內澎湖縣政府警察局、澎湖縣政府農漁局、海洋委員會海巡署第13巡防區、第八海巡隊、第七岸巡隊、海洋國家公園管理處東吉管理站、保安警察第七總隊第七大隊南方四島小隊、澎湖群島海洋保護志工團協會、海洋委員會海洋保育署澎湖海洋保育站等機關團體，建立跨部門合作查緝機制。

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周士榆說，地檢署2024年以「珍愛澎湖灣-打擊非法、永續海洋」專案，獲得行政院國家發展委員會第7屆「政府服務獎－社會創新共融組」得獎殊榮，顯示「打擊非法漁撈平台」各公私機關團體查緝作為及努力獲得肯定，更突顯海洋環境永續之價值。未來將持續加強與各單位溝通聯繫，整合各方資源，成為行政機關執法之後盾，以共同推動海洋保護及查緝非法漁撈工作。

陸曉筠指出，海洋保育工作若能有效結合各機關的法令與職能，將能達成更顯著的成效。陸曉筠強調，無論在海洋保護區、海域生態保育，還是海洋污染、海洋廢棄物治理等領域，跨機關協調合作將是未來的關鍵，必須依賴多方共同努力，發揮集體智慧。未來將持續加強資訊通報、進行資源整合及共享。

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