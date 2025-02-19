屏東現場徵才活動2/22登場 提供逾965個工作機會

現場徵才活動示意圖。（屏東縣政府提供）

2025/02/19 20:15

〔記者羅欣貞／屏東報導〕因應農曆春節年後轉職潮及各產業求才需求，屏東縣政府將於本週六（22日）上午10點至12點20分於屏東公園椰林大道舉辦「2025蛇我其誰JUST DO IT」屏東現場徵才活動，邀集超過46家以上廠商到場設攤徵才，提供超過965個職缺，歡迎準備求職、轉職、社會新鮮人、中高齡或二度就業需求的民眾踴躍參加。

屏縣府勞動暨青年發展處長李雨蓁表示，本次徵才活動邀請巧新科技、大江生醫、屏東客運、南部化成、安心食品（摩斯漢堡）、愛貓一生、睿圖向日葵長照、統一超商、春兆企業及南台灣具規模的海景世界、福容大飯店等各產業別、多家知名廠商，徵才職務有職業安全衛生管理、人資、儲備幹部、品檢/品管、駕駛、CNC車床、照顧服務、生產技術、包裝作業、超商門市、餐飲及旅館從業人員等各類工作，超過965個職缺，平均薪資經統計達月薪3萬4000元以上，部分廠商也提供兼職工讀職缺，提供給想從事部分工時的民眾另一個選擇。

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李雨蓁說明，為讓今年度應屆畢業青年能提早求職、進入職場，本次徵才特別向廠商調查適合提供社會新鮮人職缺，讓即將畢業的學生有更多選擇，搶先卡位職場，成為未來的職場新星。

活動當日到場求職的前100名民眾可獲早鳥禮，求職者現場參與面試並完成戳章蓋印（含徵才單位面試2家、政令宣導攤位1家），即可參加活動現場好康禮的抽獎活動，相關就業諮詢、職業訓練需求可至台灣就業通或屏東縣政府勞動暨青年發展處網站查詢，也可電洽屏東就業服務台08-7558048轉分機520~522或屏東縣銀髮人才服務據點專線08-7327596諮詢。

勞動暨青年發展處也針對各類求職族群持續推動相關就業促進政策，其中青年「就業好貼薪」政策，針對返鄉、移居、高中職以上應屆畢業生等3類青年提供穩定就業獎助金，如留縣或移居屏東穩定就業，就有機會申請最多6萬元的獎助金，再如「職場新女力」政策，針對二度就業婦女提供職涯諮詢及每人2000元的面試或工作配備補助，另外針對中高齡就業的「銀髮人才三部曲」計畫，則是提供交通補助、職災補助及雇用成長津貼等協助，促進廠商雇用意願，以打造多元共融友善職場。

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