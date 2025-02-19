Booking.com旅客評分卓越獎 義大利連8年全球頭籌 台灣近7成旅宿好客評價

台灣民宿人情味獲好評。（資料照，記者蔡昀容攝）

2025/02/19 20:04

〔記者蔡昀容／台北報導〕全球旅遊市場蓬勃發展，線上旅遊平台Booking.com用戶評論數累計突破3.6億則，該平台依據評論公布2025年「旅客評分卓越獎（Traveller Review Awards）」，義大利獲獎數量連續8年拔得全球頭籌；台灣方面，近7成旅宿獲得好客評價，民宿文化也因人情味獲得青睞。

Booking.com旅客評分卓越獎頒獎表揚達標業者，2025年有212國家地區、171萬名業者獲獎。依據獲獎數量排名，義大利以20萬7652名業者獲獎拔得頭籌，其後依序是法國、西班牙、德國及英國。

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根據得獎比例，Booking.com選出「全球最好客目的地」及「全球最好客城市」。全球最好客目的地，第一名是克羅埃西亞的奧西耶克-巴拉尼亞縣，位於歐洲多個文化圈的交會之地，並以保存中世紀多元文化歷史遺跡而聞名；全球最好客城市第一名則是斯里蘭卡錫吉里亞，錫吉里耶獅子岩堡是聯合國教科文組織世界遺產，也是斯里蘭卡古王國的皇家據點。

至於旅宿獲獎情況，全球「公寓」有超過84萬家業者獲獎，連續8年獲獎者最多，其次是「度假屋」，「飯店」位居第三。「膠囊旅館」成長幅度第一，獲獎數比去年增加35％。

台灣方面，「台灣最好客」第一名是澎湖縣，第二名金門、馬祖並列，後續是恆春、花蓮縣、台東縣。

至於旅宿情況，台灣共7649家達標，獲「旅客評分卓越獎」，累計292萬3664則評論，平均8.9分以上好評。台南總計608家獲獎，排名第一，後續依序是台東、花蓮、台北、澎湖。

台灣獲獎比例最高的旅宿類型，「民宿」連續6年穩坐台灣排行榜的冠軍，後續依序是B&B、飯店、青年旅館、家庭旅館。

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