宜蘭三輪以上慢車有法可管 須申請通行證上路

宜蘭冬山鄉梅花湖風景區設置通行柵欄，管控環湖慢車數量，同時段最多僅能120輛車進入。（記者王峻祺攝）

2025/02/19 18:47

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭近年常有遊客駕駛具營業觀光用三輪以上慢車（人力為主、電力為輔」）上路，延伸許多交通安全問題，過去僅冬山鄉制定自治條例規範，縣府為有效進行全縣管理，去年擬定辦法並已完成公告，民眾須申請號牌及通行證，才能行駛於指定道路；全縣以冬山營業用慢車最多，計253輛。

宜蘭縣政府交通處針對三輪以上慢車管理辦法規劃多時，去年草案出爐並完成公告，各風景區租賃慢車業者及民眾均須遵守，車輛未經申請逕行上路都算違規，可依據道路交通管理處罰條例第69條規定，由警方取締開罰300元。

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交通處指出，草案多年前大致擬定，並提供給冬山鄉等有風景區管理需求鄉鎮市參考，針對轄內三輪以上慢車進行管理，但因發現有零星地點，出現業者違規上路影響交通，因此訂定適用全縣法規。

交通處表示，現行冬山鄉制定的自治條例，參考來源為縣府草擬辦法，目前縣府母法已公告實施，在指定行駛道路等相關子法擬定前，已取得機關合法發照業者，適用原來法規，但子法若出爐，則統一回歸母法按規辦理。

宜蘭縣三輪以上慢車定義包含人力為主、電力為輔的客、貨車等，規定最大行駛速率在每小時25公里以下，且僅能行駛在指定路段，所有人須填具申請書、妥規格證明、檢驗合格書等資料，向縣府申請號牌及通行證；每3年還需換照一次，若是慢車經營者，每年均須將車輛進行檢驗送縣府備查，並要投保乘客責任險及第三責任險。申請核發車號牌及通行證，每輛車收費500元。

冬山鄉公所表示，轄內風景遊憩區觀光用途三輪以上慢車管理自治條例，在2年前修正後公告，目前以梅花湖風景區業者及車輛數最多，有8家業者、232輛車，其次為三奇美徑的1家業者、21輛車，均已核發號牌及通行證。其中梅花湖風景區還設置通行柵欄，管控環湖車輛數，同時段最多僅能120輛車進入。

宜蘭冬山鄉梅花湖風景區有8家業者經營三輪以上慢車租賃，遊客僅能行駛於環湖道路內。（記者王峻祺攝）

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