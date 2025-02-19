明日各地白天氣溫20度以上 週五鋒面通過再轉冷

明日各地氣溫將可回升至20度以上，但迎風面地區仍有降雨機率。（資料照）

2025/02/19 18:39

〔記者林志怡／台北報導〕前一波大陸冷氣團減弱後，今日各地氣溫稍有回升，中央氣象署預報員林定宜說，明日各地氣溫將可進一步回升至20度以上，但迎風面地區仍有降雨機率，且週五將再有鋒面通過台灣，接著東北季風增強、大陸冷氣團影響台灣天氣，下週一西半部、東北部低溫僅11度至13度。

林定宜說明，明日台灣周邊吹東風至東南風，各地氣溫持續回升，西半部白天氣溫23至25度、東半部21至22度，但早晚仍涼，約13至17度，東半部地區、恆春半島有局部短暫雨，桃園以北及其他山區有零星短暫雨，且今晚至明日清晨中南部地區、明日晚間至後天清晨桃園至高雄地區有局部霧或低雲。

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此外，林定宜指出，週五鋒面通過後，東北季風增強，北部、東北部地區天氣轉冷，週日再受大陸冷氣團影響，中部以北、東北部、東部地區天氣轉冷，且週五至週日期間較潮濕，桃園以北、東半部地區、中部山區降雨機率較高，基隆北海岸、東北部地區、大台北山區有局部較大雨勢發生機率。

林定宜說，這波冷氣團最低溫預計發生在週日晚間至下週一清晨，西半部、東北部約11至13度，花東約14至15度，且下週一持續受到大陸冷氣團影響，中部以北、東北部、東部地區寒冷，基隆北海岸、東半部地區有局部短暫雨，桃園以北地區有零星短暫雨，雨區較週末縮小。

另，林定宜表示，下週二後大陸冷氣團減弱，水氣也持續變少，各地多雲到晴，僅東半部地區、恆春半島等有零星短暫雨，下週三則因華南雲雨區靠近，北部、東北部地區有局部短暫雨，花東與中部山區有零星短暫雨，其他地區多雲，

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