彰化田間誦經聲讓人毛毛的 真相竟是防小偷

彰化田尾一處農地，常有民眾聽到「南無阿彌陀佛」誦經聲，覺得毛毛的，經查原來是念佛機。（記者陳冠備攝）

2025/02/19 18:50

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣田尾鄉海豐村光榮巷兩旁農地，種有大片茄子、大蒜、韭菜，有民眾路過時常聽到「南無阿彌陀佛」等誦經聲，但現場並沒有人家在辦喪事，不免覺得毛毛的，只好趕緊離開。當地農民表示，因作物快收成，才放置念佛機，製造有人的假象，防止菜被偷。

近日有民眾經過田尾鄉海豐村該處農地時，經常聽喪禮時才會出現的腳尾經，而且從白天到晚上都聽得到，以為有人辦喪事，可是環顧四周半個人影都沒有，嚇得冒出冷汗，只好趕緊找村長陳情，經查發現，原來田間插有一台蓮花造型的太陽能念佛播經機，不間斷的播放誦經文，並非靈異現象，眾人虛驚一場。

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海豐村長吳永棋說，當地茄子、韭菜農作豐富，農民都會自備反光材料防範鳥類啄食，第一次看到有人在農田用念佛播經機，認為可能是在超度那些農作施藥而死掉的蟲子，或是誤食的鳥類等。

附近農民表示，可能該農田種有大蒜快收成，一旁還有茄子剛發芽，未免鳥類偷食，所以設置念佛機，藉此製造有人說話的假象來驅鳥，同時嚇阻想偷竊農作的小偷，不過有民眾認為這不適合，尤其鄉下老人多，忌諱聽到誦經文，可以改放音樂就好。

農田放置念佛機，有人認為是在超度因農作施藥而死掉的蟲子。（記者陳冠備攝）

彰化田尾一處農田，插有一台蓮花造型的太陽能念佛播經機。（記者陳冠備攝）

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