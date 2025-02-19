中科二期交地台積電生變？興農高球場會員2/24到中科抗議

興農高爾夫球場與會員間的球證賠償問題遲未解決，興農球場會員權益促進會決定24日到中科抗議。（記者陳建志攝）

2025/02/19 19:31

〔記者陳建志／台中報導〕中科台中園區擴建二期計畫持續，中科管理局一再說第一季交地給台積電的時間未變，不過，今天傳出最大地主興農高爾夫球場與會員間的球證賠償問題遲未解決，興農球場會員權益促進會覺得中科管理局未做好溝通協調，為維護會員權益，決定24日上午率領會員到中科抗議，表達訴求。

據了解，中科台中園區擴建二期總開發面積89.75公頃，興農高爾夫球場就占67公頃，比例約達76％，經多次協調，已繳交協議價購同意書，但何時能實際完成價購簽約仍未定案。

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今天傳出興農球場會員24日要到中科管理局抗議，興農球場會員權益促進會會長陳永豐說，之前希望將球證納入查估範圍，且在立委蔡其昌的協調下，要求興農先解決會員賠償問題再談土地價購，不過14日拜會中科時，中科說，「我們沒有棍子打興農」，顯見中科態度已改變，不再堅持會員賠償先處理的立場。

陳永豐說，會員原本是配合國家政策支持中科開發，但既然權益遭漠視無法賠償，現在希望替台中民眾「保留綠地」，24日到中科抗議，誓死捍衛會員權益，經過會員討論，原本1張球證希望賠償180萬，但參考台中其他球場，決定球證回收價調漲到每張320萬元。

對於興農球場會員下週一要到中科抗議，中科管理局說，目前暫時沒有回應，但強調中科台中園區擴建2期取得土地時程仍按進度進行，今年第1季如期交地給台積電的時程仍未改變。

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