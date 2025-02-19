八堡圳29公里三鐵自行車廊道 第一段開工

王惠美（中）主持「二水鄉復興村八堡一圳水岸廊道」1.3公里動工典禮。（記者顏宏駿攝）

2025/02/19 19:26

〔記者顏宏駿／彰化報導〕縣府有意從高鐵彰化站沿八堡圳，打造一條通往二水鄉，長達29公里的三鐵自行車水岸廊道，但南北兩端尚有一處斷點，即位於二水鄉復興村段，縣府打造「二水鄉復興村八堡一圳水岸廊道」1.3公里今天動工，預計今年9月完工。

王惠美表示，沿著八堡圳一圳的三鐵跑水自行車道深受自行車友推薦，但該路段至二水鄉復興村成為斷點，為貫通南北水岸廊道，有必要從這段開始打通，該廊道總長1.3公里，總工程總經費約2400萬元，預計於今年9月完工，屆時完工後期待可以騎著自行車欣賞八堡一圳旁的花旗木，讓水岸廊道規劃得以順利推動希望透過水岸廊道整體設施改善，提升觀光遊憩品質，建構舒適的運動休憩環境。

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王惠美表示，縣府近年來積極推動八堡圳水岸自行車道，希望打造一條全長29公里，從二水延伸至員林的水岸廊道，希望未來成為彰化重要的觀光旅遊資源。總長29公里的八堡圳水岸廊道後續尚有八堡一圳一號橋連接至田中鎮中南路長度2.5公里，以及高鐵站至社頭金河森林公園長度2公里，期待各級民代持續向中央爭取及支持，讓這條從二水到田中，延伸至社頭及員林的觀光廊道，能夠真正完整建設完成，讓彰化水岸景觀變得更美、更有吸引力。

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