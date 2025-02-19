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    「中油七接」海岸利用管理公聽會 環團要求高市府把關

    「中油七接」海岸利用管理公聽會，環團要求高市府把關。（記者洪定宏攝）

    「中油七接」海岸利用管理公聽會，環團要求高市府把關。（記者洪定宏攝）

    2025/02/19 18:49

    〔記者洪定宏／高雄報導〕中油公司「洲際液化天然氣接收站」（七接）開發案去年底環評過關，高市府今天下午在小港區公所舉辦海岸利用管理公聽會，環保團體要求海洋局嚴審把關，但主持的海洋局解釋，公聽會主要蒐集民眾對「中油七接」案的意見，蒐集完成後，送內政部作為審查的參考，對於影響市民權益部分，海洋局也會一併提出意見，送中央主管機關審查。

    前立委、現任監督施政聯盟召集人陳椒華表示．七接只審一次專案會議後，就於去年12月11日召開環評大會火速通過環評，根本沒有做好實質審查，要求高市府應該督促中油提出完整的海底地質及突堤效應調查報告。

    南部反空污大聯盟召集人洪秀菊指出，在大林蒲未完成遷村前，還要再新建七接帶來更多污染，罔顧居民健康，希望高雄市長陳其邁以大林蒲居民的權益為念，要求海洋局嚴謹審查中油七接的海岸利用管理說明書，不能隨便放水通過。

    中油表示，「洲際液化天然氣接收站」計畫基地位於高雄港洲際貨櫃中心，興建約7500公尺長的外廓防波堤、2席碼頭、6座18萬公秉的儲槽、2條輸氣管線等等設施，均依照海岸管理法要求事項辦理。

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