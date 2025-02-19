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    嘉市污水下水道一期1萬5000戶達標 後巷美化成社區亮點

    嘉市博愛新村後巷牆面彩繪融入阿里山林鐵的鮮明色彩，應用於機器人木材運輸機。（記者丁偉杰攝）

    嘉市博愛新村後巷牆面彩繪融入阿里山林鐵的鮮明色彩，應用於機器人木材運輸機。（記者丁偉杰攝）

    2025/02/19 18:15

    〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市近年來積極推動污水下水道建設，已於去年底完成第一期計畫目標用戶接管1萬5000戶，目前第一期涵蓋範圍最廣及最後的8、9標工程已完成38處後巷施工，今天市府在博愛新村舉行「後巷美化融合林業歷史文化翻轉成社區亮點」記者會，展現城市新風貌。

    市長黃敏惠說，污水下水道建設是城市文明與進步的重要指標。市府分階段推動污水接管計畫，在全國污水下水道建設計畫考核評鑑中，嘉市連續三年（2021至2023年）榮獲內政部國土管理署第三組第1名，去年嘉市用戶接管普及率年增加3.85％，亦是連續三年全國第一名。

    嘉市污水下水道建設，第一期計畫總經費約43.69億元，其中污水8、9標工程經費約6.25億元，目前進度達83.95％，是污水一期建設計畫裡涵蓋範圍最廣及最後的標案，也於去年底完成第一期計畫目標用戶接管1萬5000戶。

    第一期計畫8、9標工程已完成38處後巷施工，並經由文化局、博愛國小、里長、在地居民協助下，在博愛新村後巷牆面彩繪融入阿里山林業小火車的鮮明色彩，應用於機器人木材運輸機，並以樂器樣式的煙囪象徵蒸氣運行，與嘉市管樂文化相結合，另外地磚舖設以「木」字型式排列，連結成神木的意象，透過鋪設平整的地面、改善排水環境，結合牆面彩繪，讓後巷不再陰暗，成為社區新亮點。

    市府工務處長蘇文崎表示，嘉市污水下水道建設，從2019年約500多戶大幅成長至目前1萬5000多戶，污水下水道已啟動二期計畫，今年第一標工程已發包，將如期開工。

    嘉市政府今天在博愛新村舉行「後巷美化融合林業歷史文化翻轉成社區亮點」記者會，展現城市新風貌。（記者丁偉杰攝）

    嘉市政府今天在博愛新村舉行「後巷美化融合林業歷史文化翻轉成社區亮點」記者會，展現城市新風貌。（記者丁偉杰攝）

    嘉市博愛新村完成污水下水道接管後，後巷不再陰暗，成為社區新亮點。 （記者丁偉杰攝）

    嘉市博愛新村完成污水下水道接管後，後巷不再陰暗，成為社區新亮點。 （記者丁偉杰攝）

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