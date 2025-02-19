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    搶穆斯林商機！日月潭攜手20旅宿業推友善認證

    日月潭為吸引穆斯林遊客造訪，輔導20家旅宿業推行友善認證，並串聯潭區向山至阿里山，以及埔里等2條友善旅遊路線，盼成為穆斯林遊客來台的旅遊首選。（圖由日管處提供）

    日月潭為吸引穆斯林遊客造訪，輔導20家旅宿業推行友善認證，並串聯潭區向山至阿里山，以及埔里等2條友善旅遊路線，盼成為穆斯林遊客來台的旅遊首選。（圖由日管處提供）

    2025/02/19 17:07

    〔記者劉濱銓／南投報導〕根據2024年「全球穆斯林旅遊指數（GMTI）」，台灣是穆斯林造訪非伊斯蘭國家中旅遊人數最多的前3名國家，為迎接全球19億人口的穆斯林旅遊商機，日月潭風景區管理處輔導大日月潭地區20家觀光業者，力推穆斯林友善認證，規劃2條日月潭穆斯林友善旅遊路線，並在飲食上透過海鮮、素食取代豬肉，直接滿足旅途中的用餐需求，打造友善穆斯林的旅遊體驗。

    日管處表示，目前大日月潭地區獲得穆斯林友善認證的觀光場所，包括九族文化村、台一生態休閒農場，以及雲品溫泉酒店等，惟對照風景區有諸多景點，既有的穆斯林友善場域相當有限。

    為此便號召轄內商家響應，並評選出20家業者進行輔導，不僅有潭區商家參與，就連外圍的埔里、水里，也有觀光工廠妮娜巧克力城堡，以及旅宿業福容徠旅等加入行列，相關業者預計今年暑假可獲認證。

    日管處說，除了輔導加入穆斯林認證，現也串聯日月潭向山到阿里山，以及向山至埔里的2條日月潭穆斯林友善旅遊路線，透過取得認證的業者提供穆斯林餐食，就能留住穆斯林遊客在風景區用餐休憩，不用再拉車到外地，有助促進住宿與在地消費，進一步讓日月潭成為穆斯林遊客來台的旅遊首選。

    日月潭為吸引穆斯林遊客造訪，輔導20家旅宿業推行友善認證，並串聯潭區向山至阿里山，以及埔里等2條友善旅遊路線，盼成為穆斯林遊客來台的旅遊首選。（圖由日管處提供）

    日月潭為吸引穆斯林遊客造訪，輔導20家旅宿業推行友善認證，並串聯潭區向山至阿里山，以及埔里等2條友善旅遊路線，盼成為穆斯林遊客來台的旅遊首選。（圖由日管處提供）

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