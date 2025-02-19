防狂犬病疫情擴大 新北防治績效全國第一

新北市動保處積極落實狂犬病防疫工作，新北市長侯友宜在市政會議表揚。（圖由動保處提供）

2025/02/19 17:04

〔記者賴筱桐／新北報導〕台灣目前是狂犬病疫區，為了防止疫情擴大，新北市政府動物保護防疫處落實防疫工作，經農業部動植物防疫檢疫署全國評比，榮獲「112年度狂犬業務執行績效評鑑」分組優勝第1名，市長侯友宜今天在市政會議頒發獎狀及「金飯碗」，表揚新北市獸醫師公會、寵物公會、協辦野生動物防疫里長及優良飼主等單位。

動保處長楊淑方指出，市府結合轄內275間動物醫院，積極推動狂犬病防疫，每年寄發通知書，提醒飼主施打狂犬病疫苗，去年辦理288場狂犬病疫苗巡迴注射及行動登記站，包括在里社區活動中心、區公所、寵物公園、學校及寵物展等地設置巡迴注射站，方便民眾就近參加，完成注射數高達7144隻，今年將舉辦近百場狂犬病疫苗巡迴注射活動，並透過手機簡訊通知飼主。

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楊淑方強調，滿3個月齡以上犬貓、經注射狂犬病疫苗逾1年以上犬貓，以及食肉目動物如白鼻心、雪貂、浣熊等，應接受每年1劑狂犬病疫苗預防注射，違者將處罰飼主3萬至15萬元罰鍰。

新店區小城里長郭仁澤近期在野外捕抓犬貓時，誘捕到2隻鼬獾，隨即通報動保處檢查，並施打狂犬病疫苗，希望透過妥善防疫措施，保障居民安全與動物健康，維護良好的生態環境。

飼主呂宗義表示，原本未計畫飼養寵物，因姪女購買1隻可愛的毛寶貝，後來因工作繁忙，由他接手照顧，成為家中一員，每年定期施打狂犬病疫苗，並按時服用心絲蟲等預防性藥物，確保健康無虞，如今狗狗已17歲，受到家人的細心照顧與疼愛。

新北市政府動物保護防疫處落實狂犬病防疫工作，經農業部動植物防疫檢疫署全國評比為分組優勝第一。（圖由動保處提供）

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