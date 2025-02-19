勞動部追頒北分署輕生公務員獎章 李宇翔籲徹底改善職場霸凌

勞動部今日舉行記者會，說明擴大春安勞檢結果，會中部長洪申翰（左）特別宣布，去年確認遭霸凌輕生的勞動力發展署北分署吳姓公務員，將獲追頒「三等勞動獎章」（記者李靚慧攝）

2025/02/19 17:47

〔記者黃子暘／新北報導〕勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署前分署長謝宜容涉職場霸凌案，勞動部本週核定將追頒過世的北分署吳姓公務員三等勞動獎章，表揚他在疫情期間統籌北分署異地辦公辛勞。密切關注此案的新北市議員李宇翔說，這是對於吳姓公務員生前努力工作的肯定，讓社會各界了解吳員的辛勞，然而任何表揚都無法換回吳員寶貴性命，應徹底解決職場霸凌問題以防類似憾事再度發生。

李宇翔指出，勞動部長洪申翰也有向社會報告吳員因公撫恤案進度，目前銓敘部已經通過審查，後續勞動部將依照相關規定來辦理，這對於家屬是最大安慰，也是對已逝吳員生前戮力從公的最高肯定，不過任何獎章都無法換回吳員的性命，他的犧牲是家屬心中永遠的痛，仍要透過勞動部不斷檢視自我缺失、保障勞動權利，像是「職業安全衛生法」即將納入「職場霸凌防治專章」，期盼相關法令在立法院內盡快三讀通過。

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李宇翔呼籲，希望相關單位應以此案為戒，徹底解決職場霸凌問題，千萬不要再犯「今日公祭明日忘記」的錯誤，以防未來再有同樣憾事發生。

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