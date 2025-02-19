中生訪團引統戰爭議遭罷免 台大社科院學生會長：憂選罷制度淪政治動員

台大社科院學生會長郭又睿昨遭罷免。（讀者提供）

2025/02/19 16:59

〔記者楊綿傑／台北報導〕台大社科院學生會長郭又睿因馬英九基金會邀中國師生訪台事件遭到罷免，郭又睿今天表示，尊重民意檢視，而自己身正不怕影子斜，只怕選罷制度淪為仇恨動員，甚至為求自己的政治利益，不擇手段。

馬英九基金會邀中國師生訪台引發統戰爭議，在台大的行程中遭學生抗議，而台大社科院學生事後發文稱交流有特別意義，遭社科院學生提案罷免，昨晚進行投開票，開出同意罷免166票、不同意18票、無效票3票，罷免案宣告通過。

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郭又睿指出，此次由於學生會的選舉規則，投票的「總人數」比例影響著選舉結果；在過程中卻出現罷免提案領銜人在投票即將結束前，多次向選務人員詢問即時「領票數」，試圖掌握投票動態，這行為無疑直接能影響投票結果的方向。

除此之外，距離投票結束前15分鐘，提案人不僅徘徊於投票所附近，還詢問是否能拉人投票，並與排隊或已投票的同學互動。駐足投票所前，與投票人交談，這些行為顯然違背選舉公正性與秩序，並非是民主的展現。郭又睿質疑，為了罷免一個人，反葬送民主投票該遵循的基本原則，這是要追求的價值嗎？

郭又睿提到，許多與他一同的夥伴秉著服務熱忱，期待在短短的1年內為許多學生提供便捷的日常服務，包括下學期的院櫃使用服務；3樓學開、2樓微學開借用；社科院職涯週院學會部分；日本筑波大學學生會交流活動等，都將受到衝擊與影響。

郭又睿強調，會盡力完成交接工作，而學生自治的未來，還要走下去，也應該還有更多對話、凝聚共識的可能，而非侷限於一場選舉的勝負。還有很多關乎學生自治制度的發展、社會議題的討論，讓校園成為能開放多元聲音場域的價值堅守。

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