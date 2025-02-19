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    南投水里擬建殯儀館 居民捍衛生活品質拉布條抗爭

    南投水里鄉公所規劃在頂崁的公墓區興建殯儀館，引發當地居民強烈反彈，並在聯外道路廣拉白布條抗議。（記者劉濱銓攝）

    南投水里鄉公所規劃在頂崁的公墓區興建殯儀館，引發當地居民強烈反彈，並在聯外道路廣拉白布條抗議。（記者劉濱銓攝）

    2025/02/19 17:35

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投水里鄉頂崁社區是往來日月潭、信義鄉等景點的重要聚落，惟水里鄉公所規劃在當地公墓區興建殯儀館，引發居民強烈反彈，認為殯儀館帶來的噪音、交通問題將影響社區安寧，為捍衛生活品質，今在聯外道路廣拉白布條抗爭，盼撤銷興建殯儀館。

    居民表示，頂崁社區位處前往日月潭、信義鄉，以及玉山園區的交通要道，車流量本來就不少，而且當地還有窯業文化景點，若興建殯儀館，屆時各地前來辦理喪事的車隊，及其沿路播放佛音所產生的噪音，將干擾社區安寧。

    尤其水里鄉近年人口持續下滑，興建殯儀館並無急迫性，且人口比水里多的竹山鎮、埔里鎮，原本也有意要推殯儀館，但最後仍喊卡，何以水里就一定要強推嫌惡設施，再加上殯儀館興建後的污水處理問題，以及對地價的衝擊，都會對地方造成無法挽回的影響，為捍衛社區居住權益，才會拉布條表達訴求。

    水里鄉公所回應，尊重社區表達意見的自由，但興建殯儀館是考量鄉內人口老化，往往治喪都要遠赴名間鄉的殯儀館，每天舟車勞頓相當不便，若在地有殯儀館便可就近處理，民眾也不用在狹窄的鄉內道路搭布棚辦喪事，且對當地社區也有會回饋機制。

    公所強調，殯儀館生命園區距離聚落還有1.2公里的距離，有關車隊噪音也會訂定規範，違者就不能進入殯儀館，污水處理則有專用儲槽並外運處理，絕不會現地放流，有關殯儀館規劃案，目前仍在地方說明會的階段，未來會再持續傾聽地方意見，加強溝通，盼讓更多鄉民理解，以降低社區民眾疑慮。

    南投水里鄉公所規劃在頂崁的公墓區興建殯儀館，引發當地居民強烈反彈，並在聯外道路廣拉白布條抗議。（記者劉濱銓攝）

    南投水里鄉公所規劃在頂崁的公墓區興建殯儀館，引發當地居民強烈反彈，並在聯外道路廣拉白布條抗議。（記者劉濱銓攝）

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