協和四接環評2/26再戰 旁聽發言限20人、首採「 抽籤制」

基隆協和電廠。（資料照）

2025/02/19 16:47

〔記者陳嘉怡／台北報導〕環境部今天表示，下週三（26日）將召開協和四接環評案審查，旁聽人數以20人為原則；若超過將採「抽籤制」，未中籤的登記發言民眾，可於開會前繳交書面意見。這是環評史上首度採用「抽籤制」，控制環評會議旁聽發言民眾人數。

環境部環境保護司長徐淑芷表示，26日早上九點半，將召開環評大會審查「協和發電廠更新改建計畫（協和四接案）」，採全天會議。今天已送出開會通知單，民眾可於今天（19日）起至會議前一天，至環境部環評書件審查查詢系統，申請報名旁聽或登記發言。

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徐淑芷表示，依據環評審查旁聽要點第4點規定，旁聽發言總人數以20人為原則，若此次會議超過20人報名旁聽登記發言，將在當天開會之前，透過現場抽籤，若中籤民眾不發言，可轉讓發言權，但次數僅限1次、一人僅可發言1次，以3分鐘為原則。未中籤的登記發言民眾，可於開會前繳交書面意見，環境部會提供給環評大會委員審查參考。

至於如何確保抽籤公正性、及可能限縮公民參與權，徐淑芷強調，抽籤過程一切會公開透明，全程錄影並請政風室人員在旁監看；環評會議過程都會直播，民眾如果想表達意見，都可以在會前提供書面意見。

基隆協和電廠是全台唯一燒重油的發電廠，台電提出「協和發電廠更新改建計畫」擬改成燃氣發電。環境部一月中召開第六次環評初審會議，當天超過50位民眾登記旁聽發言，經過9小時馬拉松式審查，最後在環委建議下，決議將「建議環評通過」及「建議不予開發」兩案併陳，送環評大會審查。

環境部將於26日早上九點半，召開環評大會審查協和四接環評案。（記者陳嘉怡翻攝）

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