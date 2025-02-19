來台灣燈會獻出心臟吧！調查兵團集合 22日送進擊的巨人徽章

9米高充氣巨人消風一天，今天傍晚繼續被關在城外，從圍牆俯瞰人類。（記者李容萍攝）

2025/02/19 17:03

〔記者李容萍／桃園報導〕2025台灣燈會在桃園「超大型巨人」裝置在「城市聚光燈」展區亞洲矽谷物聯網展廳上方展出，各大社群平台引發洗版熱潮。桃園市觀光旅遊局22日下午4點在「進擊的巨人」裝置前加碼舉辦「調查兵團集合」活動，只要身上服飾有指定圖案，到場就可獲得「進擊的巨人」主題徽章，限量300名送完為止。

「進擊的巨人」裝置17日下午青埔燈區現場瞬間風勢達7級，短暫消失1天，昨天傍晚再度現蹤，持續展出到23日台灣燈會閉幕日。巨人鮮紅猙獰面孔，兩眼直直凝視，讓人想起被巨人支配的恐懼，栩栩如生，在網路掀起熱烈討論，有遊客說，「滿酷的」，也有人說，「這樣擺在那邊的部分，就是很有特色。」不想獻出心臟，就帶上你的兵團……。

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桃園市觀光旅遊局長周柏吟說，台灣燈會最「大」彩蛋超大型巨人裝置展出後掀起熱烈討論，攻占各大社群平台版面。「進擊的巨人」充氣偶寬10公尺、高9公尺，是整個燈區最高的展覽作品，結合精心設計的燈光效果，讓參觀者能近距離感受到巨人的震撼魅力。旁邊還設有主題拍照區，讓遊客能與喜愛的角色合影打卡。

周柏吟說，22日下午4點加碼「調查兵團集合」活動，只要遊客身上造型有「進擊的巨人」作品中調查兵團徽章元素，就可以獲得「進擊的巨人」官方正版主題徽章，限量300名送完為止。同時邀請參加的遊客大方比出調查兵團「獻出心臟」招牌手勢，與超大型巨人一起入鏡合照。

「進擊的巨人」主題徽章共有8款，隨機送出，配合活動，和逸飯店桃園館也推出優惠，22到23日穿著進擊的巨人服裝，到和逸飯店「逸buffet西餐廳」用餐抽扭蛋，多種獎項或折扣，最高折價1000元。

「進擊的巨人」22日加碼送主題徽章。（桃園市政府提供）

9米高充氣巨人。（記者李容萍攝）

「進擊的巨人」旁邊還設有主題拍照區，讓遊客能與喜愛的角色合影打卡。（桃園市政府提供）

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