清大募11億元設「傑出人才發展基金」 教授年薪上看500萬

清大設立傑出人才發展基金，全校共有近300位教師，今年領到學術表現獎勵。（記者楊綿傑攝）

2025/02/19 17:04

〔記者楊綿傑／台北報導〕為攬才留才，清華大學創全國大學之先，設立傑出人才發展基金，並已募得約11億元。全校共有近300位教師今年領到3萬至100萬元的學術表現獎勵，再加上彈性薪資加碼，教授年薪最高上看500萬，清大校長高為元強調，盼各界更加重視學術人才不足問題。

高為元談到，願意攻讀博士的優秀學子愈來愈少，台灣未來的教授要從哪裡來？大學的未來發展令人憂心。他認為，這是國內大學面臨的急迫困境，未來10年人才流失的挑戰將更形嚴峻，如果不挺身改變，優秀教授不足的人才海嘯就在眼前。

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清大研發長邱博文指出，傑出人才發展基金主要獎勵教師的學術研究成果，評比指標包括發表重要期刊論文、學術專書、舉辦或參與國內外重要學術會議、擔任國際頂級期刊主編、獲選重要學術組織會士，也包括演講、展演、競賽等多元領域的學術表現。

邱博文表示，清大去年首度對學術表現傑出教師頒發傑出人才獎勵，獲獎教師占全校教師的29%，今年的獲獎比率更上升到36%。此外，針對教育部補助大學辦理彈性薪資方案，校方也加碼提供配合款，本學年彈性薪資總經費較前學年提高約27%。

邱博文分析，清大助理教授本學年彈性薪資最高加碼56萬，副教授87萬，教授則可達279萬，再加上傑出人才基金獎勵3萬至100萬，合計本薪及雙重獎勵，助理教授及副教授的年薪可上看300萬元左右，教授則有機會躍升至500萬。

清華電機系教授李祈均今年獲頒「聯詠傑出人才講座」。他表示，傑出人才基金制度著重獎勵教授的學術表現，這令有志研究的學者感到被重視，也以此為榮，是提升頂尖大學水準的良方。

副教授曾鈺婷曾是我國韻律體操優秀選手，為清華與竹教大合校後運動科學系聘進的第一批教師，在兒童發展、神經科學等領域發表多篇頂尖期刊論文，今年獲頒「清鏡傑出年輕學者」。

傑出人才基金不只獎勵教授，從今年開始，也獎勵行政績優職員，今年共有74位職員獲獎，並經校內外委員會評選及校內職員互評，選出最優秀的3位頒發「行政紫荊獎」，獎金額度為6至10萬元。

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