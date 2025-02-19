基北北桃減碳存摺主打「兌獎制」 搭公車捷運免費換日用品

北市府19日舉辦「基北北桃我的減碳存摺全民運動」113年成果展暨第3季（10~12月）模範企業頒獎典禮記者會，出席的有台北市長蔣萬安、基隆市長謝國樑、新北市副市長陳純敬、桃園市副市長蘇俊賓與各得獎單位。（記者張嘉明攝）

2025/02/19 16:56

〔記者林承鴻／台北報導〕基北北桃4市推動「我的減碳存摺全民運動」，今年主打兌換制，每月達標20公斤減碳量，即可自由登錄選擇獎項兌換，有雙北市5公升專用垃圾袋、場館門票、衛生紙及霜淇淋等，每月獎品超過1萬份。4市今（19）日表揚2024年「減碳英雄榜」，致贈每人台北捷運VVIP雙年票及YouBike年票，同時頒獎給去年10到12月累計減碳量前5名企業，鼓勵企業、機關及學校加入「減碳大聯盟」。

台北市長蔣萬安表示，減碳存摺自去年4月推出以來，已累積超過33萬人參與，達到4.4萬噸的減碳量，相當於115座大安森林公園一年的碳吸收量，今年目標為40萬人參加。他提到1200月票以累計售出超過900萬張，超過7億人次使用，且達成7%的大眾運輸使用轉換率，超過原先設定的5%目標。

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新北市副市長陳純敬說，轄內高科技園區的減碳量有成長，企業也自主採取節能措施，如使用電子簽章、設置廢棄物專用回收桶促進材料循環應用、強制員工午休關燈等。 他也提到，一般民眾才是減碳主力，新北特色地方獎項提供咖啡與專業社工師的1對1情商訓練和心理調節，鼓勵市民共同參與。

桃園市副市長蘇俊賓說，桃園的大眾運輸移轉量成長快速，是4個城市交通單位不斷提升服務品質、改善公路運輸站點設置等，累積一年多的成果，他感謝重視企業社會責任（SDGS）的企業響應，讓減碳效益極大化，並期待未來有更多合作。

基隆市長謝國樑說，基隆市的公車搭乘頻繁率是全國第二高，未來兩年內將基隆市的大型公車全部更換為低底盤電動公車。他提到基隆市信奉「減碳、淨零碳排」，會繼續推動減碳存摺和大眾運輸。

台北市交通局表示，今年推出「月月兌」、「月月抽」及「減碳大聯盟」3大主軸，「月月兌」登錄時間為每月1號到5號，每月提供超過1萬份獎項，首次登記已在本月5號截止，有超過9000人登錄，鼓勵尚未參加的民眾使用悠遊付APP點選「減碳存摺」參加活動，市府今年目標為超過40萬人參與。

北市府19日舉辦「基北北桃我的減碳存摺全民運動」113年成果展暨第3季（10~12月）模範企業頒獎典禮記者會，台北市長蔣萬安親自頒獎表揚得獎單位。（記者張嘉明攝）

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