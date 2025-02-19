新北燈會落幕吸490萬人次參觀 78座燈組活化再利用

2025新北燈會共吸引490萬人次參觀。（圖由民政局提供）

2025/02/19 16:29

〔記者賴筱桐／新北報導〕為期16天的2025年新北燈會16日落幕，統計吸引超過490萬人次參與，創下歷屆燈會新高，帶來超過9.8億元的經濟效益。展區共78座燈組已由各局處及區公所認養，將活化再利用，移置合適地點展出。

新北市長侯友宜今天在市政會議感謝相關單位的努力，將燈會辦得光鮮亮麗、有聲有色，期許來年創新精進。

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民政局長林耀長表示，新北燈會有賴各局處通力合作，交通局協助交通動線順暢，讓遊客安心賞燈；警察局全力維護秩序，確保活動安全無虞；環保局維持場地乾淨舒適；新聞局拍攝影片，協助宣傳行銷。此外，觀光旅遊局、捷運工程局、體育局、客家局、原民局、文化局，以豐富的文化元素讓燈會更加精彩，高灘處提供完善的場地規劃，使活動順利進行。

林耀長說，三重先嗇宮、周可安大宗祠、五股賀聖宮、中和南山福德宮、新莊地藏庵、新莊慈祐宮、新莊武聖廟、小基隆福成宮、土城五穀先帝廟、中和福和宮、中華福山巖慈善協會、中華民國基督教全備福音從業人員協會等40家宗教團體協力贊助燈組，增添燈會文化底蘊。市集、攤販踴躍參與，讓燈會充滿美食與特色商品，為在地經濟注入活力。

民政局表示，今年燈區比去年大2倍，落實永續環保的政策目標，展區共78座燈組已由各局處及公所認養，未來在轄區或活動中再次活化利用，持續在各個角落發光；主燈周邊美麗的造景則由台北市中山區松江里認養。

2025新北燈會由許多宗教團體協力贊助燈組。（記者賴筱桐攝）

2025新北燈會的燈組開放各局處和區公所認養，未來在轄區或活動中再次利用。（記者賴筱桐攝）

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