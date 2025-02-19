兩岸觀光小兩會進度卡關 觀光署：等待中方正式回應

關於觀光小兩會的進度，交通部觀光署副署長林信任說，我方等待中方正式回應。（記者蔡昀容攝）

2025/02/19 16:20

〔記者蔡昀容／台北報導〕兩岸尚未全面開放旅遊團互訪。我方提出透過觀光小兩會台旅會、海旅會交流，但中方尚未回覆。交通部觀光署今天（19日）說，已正式向中方海旅會表達協商意願及必要性，也希望對方儘速就相關事項展開協商，我方目前尚在等待中方正式回應。

台灣觀光界頻頻呼籲，盡速解除我方赴中禁團令解除，讓對岸願意鬆綁現制，促使中國團客來台旅遊。總統賴清德今年元旦提出透過觀光小兩會討論相關事宜，即我方台灣海峽兩岸觀光旅遊協會（台旅會），以及中方台灣海峽兩岸觀光旅遊協會（海旅會）。

請繼續往下閱讀...

中國上海及福建踩線團申請2月來台，但未透過觀光小兩會，踩線團也無疾而終。交通部部長陳世凱多次說明，台旅會已發函並送達，正在等候回應，喊話對岸「已讀要回」，不要把政治放在前面，應把觀光放前面，就觀光來看觀光。

觀光署副署長林信任今天出席雲嘉南國家風景區管理處與日本鹿兒島縣出水市的合作備忘錄簽署儀式。對於外界關心小兩會最新進度，林信任說，已正式向中方海旅會表達協商意願及必要性，也希望對方儘速就相關事項展開協商，我方目前仍在等待中方正式回應。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法