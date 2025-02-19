彰化人連6天沒丟垃圾？1月垃圾量狂減3732公噸 環保局曝原因

彰化縣垃圾分類做得徹底，民眾把資源回收落實在日常，垃圾分類更精細，讓垃圾從源頭減量。（記者張聰秋攝）

2025/02/19 16:19

〔記者張聰秋／彰化報導〕每年農曆年前向來是垃圾量飆升的高峰期，但今年彰化縣卻逆勢而行，垃圾量不增反減，較去年同期大減3732公噸，減幅達14.46%。如果以每人每天平均製造0.5公斤垃圾，等於全彰化人122萬多人口連續6天不製造垃圾，數量很可觀。

根據統計，今年農曆年前一個月（春節前清運高峰期）垃圾量為2萬2079公噸，相較去年同期的2萬5811公噸，明顯下降。這一數據頗為罕見，過往春節前，是民眾、店家斷捨離清理舊物的時間，家戶大掃除、商家清倉等因素，還有年前送禮的禮盒紙箱，及民眾搬新家添購新家具等，往往使垃圾量大增，如今卻出現截然不同的走勢。

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環保局分析，減量原因可能與民眾資源回收觀念提升、垃圾分類更精細，以及多項環保政策推動有關，尤其去（2024）年7月1日起實施加嚴焚化廠垃圾檢查標準、推動7-ELEVEN、全家便利商店、萊爾富、OK超商共四大超商，以及對北斗、田中、福興、社頭、埤頭、芳苑共六大產業園區展開垃圾隨袋徵收，還有試辦家居紡織品回收。不過，也有清潔隊員反映，今年垃圾量變少，可能與經濟環境有關，民眾減少購物、囤積物品，也使得廢棄物相對減少。

「往年這時候清運量大增，清潔隊常常忙到沒時間休息，今年明顯輕鬆一些！」一名彰化市清潔隊員表示，過去春節前最常見的垃圾是舊家具、報廢家電，今年這類大型廢棄物減少，取而代之的是較多資源回收類垃圾。

然而，也有民眾質疑垃圾量減少是否與未妥善清運、偷倒亂丟等因素有關，環保局則強調，縣府在偏僻處或區域排水都有建置「天眼」，民眾亂倒垃圾、偷丟廢棄物的行為都會被科技執法抓到，小到偷丟死雞、死鴨等家禽，大到床墊家具或整車廢棄物都逃不過天眼，亂丟行為相對收歛許多。

過去春節前最常見的垃圾是舊家具、報廢家電，今年這類大型廢棄物減少，取而代之的是較多資源回收類垃圾。 （圖環保局提供）

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