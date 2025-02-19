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    雲嘉南管理處與日本出水市簽MOU 推動觀鳥及生態觀光

    交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處與日本出水市簽MOU 推動觀鳥及生態觀光。左起雲嘉南管理處處長徐振能、觀光署副署長林信任、日本出水市市長椎木伸一。（記者蔡昀容攝）

    交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處與日本出水市簽MOU 推動觀鳥及生態觀光。左起雲嘉南管理處處長徐振能、觀光署副署長林信任、日本出水市市長椎木伸一。（記者蔡昀容攝）

    2025/02/19 16:49

    〔記者蔡昀容／台北報導〕台灣雲嘉南地區及日本鹿兒島縣出水市候鳥資源豐富，交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處與日本出水市今（19日）簽署生態旅遊、觀光活動與產業促進合作備忘錄，開啟台日兩地在觀鳥保育與生態觀光領域合作。

    台灣是世界九大候鳥遷徙線之一，擁有豐富濕地生態的雲嘉南濱海地區，是候鳥理想的休憩站，紀錄鳥種達686種，其中有32種台灣特有種、52種台灣特有亞種。日本出水市每年10月中旬到12月，約有1萬隻以上的鶴鳥從西伯利亞飛來，直到3月在出水市過冬，鶴鳥種類眾多。

    台灣雲嘉南地區及日本出水市合作推動觀鳥生態保育、教育與觀光，今天在台北舉行合作備忘錄簽署儀式。在觀光署副署長林信任見證下，由雲嘉南管理處處長徐振能及出水市市長椎木伸一完成簽署。

    備忘錄替兩地合作訂下具體目標，包括引進AI智慧賞鳥辨識系統，作為鳥類資訊交流；透過賞鳥生態遊程規劃、觀光產業展售、舉辦觀光活動，合作行銷兩地產業及特色景點等。

    林信任認為，台灣在2015年突破千萬人次國際客之後，接著思考如何在愛護環境基礎下發展觀光產業，賞鳥交流就是其中之一，雲嘉南也有自行車道，讓旅客騎車賞鳥、與在地互動，他特別推薦鹽田文化行程，其將歷史軌跡、生態、美食都串接起來，相信是永續觀光發展路徑之一。

    林信任表示，雲嘉南管理處將每年2月訂為「出水月」，舉辦鳥類主題攝影展，進一步帶遊客深入認識雲嘉南濱與日本出水市的自然生態之美。他也期待兩地未來合作更加緊密，今年9月在台中辦理2025世界賞鳥博覽會，歡迎出水市及世界鳥友共襄盛舉。

    雲嘉南管理處處長徐振能表示，根據今年1月調查，雲嘉南明星鳥種黑面琵鷺較去年多出400多隻，這次合作不僅開拓台日雙方觀光產業及永續生態旅遊市場，也能促進雙方觀光產業的發展，向國際交流並呼應綠色永續旅遊理念及趨勢，進一步提升觀光經濟產值，也提高雲嘉南濱海地區的國際能見度。

    椎木伸一表示，出水市在保育鶴鳥有多年經驗，期盼未來能與台灣專家及機構交流，共同為下一代創造更永續的生態旅遊環境。台灣去年11月舉辦賞鳥馬拉松，出水市也有派員參加，對於這麼多的野鳥深表驚喜，出水市3月也將舉辦雲嘉南攝影展，展示雲嘉南地區的自然及旅遊風景。

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