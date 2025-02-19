降雨增加 台南將軍區紅蘿蔔災損25公頃

農民反映，近期降雨增加，造成台南地區正值採收的紅蘿蔔嚴重災損。（圖由陳亭妃提供）

2025/02/19 16:20

〔記者蔡文居／台南報導〕近期氣候變化劇烈，農民反映早晚溫差明顯增大，降雨狀況及雨量與往年同期相比也有顯著差異，造成台南將軍區正值採收的紅蘿蔔嚴重災損，區公所完成25公頃災損速報。南市農業局表示，將儘速會同農糧署、農改場等單位現勘，若認定確屬災損，將公告由受災農民申請現金救助及低利貸款。

立委陳亭妃表示，農作物的生長高度依賴氣候條件，這些變化對農業生產造成直接影響，導致農作物受損情況頻繁發生。近日，她的辦公室及後援會陸續接獲農民通報，指出台南市將軍區紅蘿蔔農田受損嚴重。

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陳亭妃表示，目前將軍區公所已完成25公頃紅蘿蔔災損狀況的速報，並提交至市政府農業局。該災損面積已達紅蘿蔔種植總面積的20％標準，符合農損補助申請條件。所有災損資料均已整理於市政府農業局，並已請託農業局儘速通報至中央農業部。另外，目前佳里區、西港區也陸續通報紅蘿蔔災損中。

南市農業局表示，將軍區紅蘿蔔的農民反映近期雨量大增，造成紅蘿蔔受損，目前區公所完成災損速報後，會立即邀請農糧署、農改場等單位現勘，若認定確屬災損，將公告由受災農民申請現金救助及低利貸款。

除了將軍區外，台南佳里區、西港區也陸續通報紅蘿蔔受到災損。（圖由陳亭妃提供）

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