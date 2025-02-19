為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    降雨增加 台南將軍區紅蘿蔔災損25公頃

    農民反映，近期降雨增加，造成台南地區正值採收的紅蘿蔔嚴重災損。（圖由陳亭妃提供）

    農民反映，近期降雨增加，造成台南地區正值採收的紅蘿蔔嚴重災損。（圖由陳亭妃提供）

    2025/02/19 16:20

    〔記者蔡文居／台南報導〕近期氣候變化劇烈，農民反映早晚溫差明顯增大，降雨狀況及雨量與往年同期相比也有顯著差異，造成台南將軍區正值採收的紅蘿蔔嚴重災損，區公所完成25公頃災損速報。南市農業局表示，將儘速會同農糧署、農改場等單位現勘，若認定確屬災損，將公告由受災農民申請現金救助及低利貸款。

    立委陳亭妃表示，農作物的生長高度依賴氣候條件，這些變化對農業生產造成直接影響，導致農作物受損情況頻繁發生。近日，她的辦公室及後援會陸續接獲農民通報，指出台南市將軍區紅蘿蔔農田受損嚴重。

    陳亭妃表示，目前將軍區公所已完成25公頃紅蘿蔔災損狀況的速報，並提交至市政府農業局。該災損面積已達紅蘿蔔種植總面積的20％標準，符合農損補助申請條件。所有災損資料均已整理於市政府農業局，並已請託農業局儘速通報至中央農業部。另外，目前佳里區、西港區也陸續通報紅蘿蔔災損中。

    南市農業局表示，將軍區紅蘿蔔的農民反映近期雨量大增，造成紅蘿蔔受損，目前區公所完成災損速報後，會立即邀請農糧署、農改場等單位現勘，若認定確屬災損，將公告由受災農民申請現金救助及低利貸款。

    除了將軍區外，台南佳里區、西港區也陸續通報紅蘿蔔受到災損。（圖由陳亭妃提供）

    除了將軍區外，台南佳里區、西港區也陸續通報紅蘿蔔受到災損。（圖由陳亭妃提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播