讓長輩健康吃 嘉縣新港「月眉社區老人食堂」啟用

新港鄉月眉老人食堂今啟用，每餐縣府補助每人35元，菜色吸引長輩踴躍共餐。（圖由嘉義縣政府提供）

2025/02/19 16:58

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣新港鄉第7個老人食堂「月眉社區老人食堂」今天啟用，全縣首創以中央廚房方式供餐，由營養師調配5菜1湯，讓100多名長輩共餐健康吃。

今天嘉義縣政府社會局長張翠瑤、新港鄉長葉孟龍、縣議員黃啟豪、林秀琴等人，一起為老人食堂揭牌。

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縣府社會局表示，因應嘉縣老年人口眾多，縣府起初每據點補助50人餐費，後來提高為100人，去年起每人一餐補助30元，提高為每人一餐補助35元。月眉社區老人食堂設於月眉活動中心，今年由月眉社區發展協會申請「作伙吃有厝味」老人食堂計畫補助，由福龍長期照顧發展協會的中央廚房協助供餐，每週三辦理老人食堂，供應100餘名長輩午餐。

社會局說，嘉義縣18鄉鎮市照顧據點，包含老人食堂、長青活力站、關懷據點、社照C、醫事C等涵蓋率達75.07%，其中新港鄉23村中，已有19村設有相關照顧據點。

葉孟龍表示，老人食堂共餐能讓增進長輩互動、彼此關心，如果哪位長輩沒共餐，相關單位能即時關心，拉近彼此的距離。

黃啟豪表示，受限於場地，月眉老人食堂共餐起初推動不順利，他日前邀集月眉村長林明泰、月眉社區發展協會、福龍長期照顧發展協會共同研商，決議由福龍長期照顧發展協會的中央廚房協助供餐，加上月眉村信仰中心光天宮提供室內場地，讓月眉社區老人食堂順利開辦；月眉社區老人食堂還有專業營養師調配菜色，讓社區長輩吃的營養及健康。

新港鄉第7個老人食堂「月眉社區老人食堂」，採用中央廚房供餐，讓社區長輩每週三共進午餐。（圖由嘉義縣政府提供）

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