南投首座社會住宅年底完工 第2座「北安‧安居」也敲定

「公誠.安居」社會住宅，預定年底完工。（埔里鎮公所提供）

2025/02/19 16:38

〔記者陳鳳麗／南投報導〕由國家住宅及都市更新中心規劃興建的社會住宅，在南投縣首批規劃3座，其中埔里鎮「公誠‧安居」預定年底完工明年啟用，而埔里鎮再爭取興建第2座社宅「北安‧安居」，目前已進入規劃階段，基地位於市中心，周邊鄰近學校、市場、藝文、運動設施，未來「國民樂活運動館」也將落腳附近。

南投縣原有3個社宅計畫，分別為南投市「漳和‧安居」、竹山鎮「竹山‧好室」及埔里鎮「公誠‧安居」，社宅只租不售，南投和竹山社宅已決標還未開工，埔里「公誠‧安居」社宅已於2023年動工，為2棟地下2層、地上10層建築，總戶數260戶，並附設公辦民營托嬰中心，工程進度約達50％，預計今年底完工，待完成內部裝修與公開說明會等相關配套措施，明年正式啟用。

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埔里「公誠‧安居」社會住宅日前舉行上樑典禮，埔里鎮長廖志城參加該典禮時宣布第2座「北安‧安居」敲定及規劃中。

廖志城指出，該座社宅是蓋在國有地上，地點就在北安里的六合路與明德路之間，力共4870平方公尺約1500坪。 鎮立圖書館、藝文中心、田園藝廊對面，旁邊還有綜合球場、網球場及鎮立游泳池，未來「國民樂活運動館」也計劃落腳綜合性身心障礙福利復健服務中心附近，生活機能可說是非常完善。

廖志城說，社會住宅「北安‧安居」其地，原是林務局宿舍區，多年前老舊建築拆除後移撥國有財產署，為活化閒置國有地，2016年採設定地上權方式由民間開發，興建地下1層、地上10層觀光藝文飯店，部分空間可提供地方藝文展覽使用，合約規定2021年3月完工營運，但因故無法履行，公所於是爭取中央興建社宅，盼減輕更多青年、弱勢族群及一般家庭的居住負擔。

南投縣首座動工的「公誠.安居」社會住宅，工程已完成50%，近日舉行上樑典禮。（埔里鎮公所提供）

埔里鎮爭取到第二座社會住宅興建，取名「北安.安居」，地點在北安里六合路、明德路之間。（埔里鎮公所提供）

「公誠.安居」社宅未來是地上10樓的建物。（埔里鎮公所提供）

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