屏東農業物產館重生 月月有活動

屏東農業物產館親子可以在此休憩。（記者葉永騫攝）

2025/02/19 18:37

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東農業物產館今天（19日）重新營運，今年結合農業熱帶博覽會留下的彩稻田、瓜果長廊等相闗設施，讓屏東農業物產館更加多元化，未來更規劃每個月有各種不同的展覽活動，包括蘭花、熱帶魚等，還有特色市集，吸引更多人參觀，成為休閒遊憩好地方。

屏東縣農業處長鄭永裕說，屏東熱帶農業博覽會已經結束，以往展覽的設施皆全數清除，今年則改變方式，留下彩稻田等相關設施持續耕作，瓜果長廊也會繼續重植，讓民眾可以節在不同的季節來參觀，欣賞農業的生產及互動變化，進而更了解農業，而屏東農業物產館今年也開始重生，規畫了月月有活動，2、3月是蘭花主題展、4 月屏東林業物產展、5月花系列展、6月喝牛奶活動、7月水中世界、8月屏東農村新食尚、9、10月草花蔬菜種植挑戰賽、11月瀕危物種保育成果展等，採用永續概念，結合藝術感與科技體驗兼具的展覽方式。

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鄭永裕指出，農業物產館內有販售屏東縣特色產品、設有小雨果巧克力製研所、玉米三巷冰品、萬丹紅逗等製品展示，有餐廳、咖啡庭及兒童遊戲場所，親子可以悠閒在戶外散步賞花後到室內休息、吃吃東西，選購由屏東青農努力在家鄉土地上，做出自己的品牌特色產品，讓農產從產地到餐桌直至六級加工等，都在屏東完成及推廣，大力提升屏東的農業價值。

屏東農業物產館重生，月月辦活動，要成為休閒遊憩好地方。（記者葉永騫攝）

屏東農業物產館內展售屏東的產品。（記者葉永騫攝）

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