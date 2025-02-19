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    贏得世界綠茶最高金賞獎 張善政讚茶廠讓桃園茶香飄向全世界

    桃園市長張善政（右2）前往益壽茶廠出席「傳遞台灣之美：桃園好茶分享茶會」。（記者周敏鴻攝）

    桃園市長張善政（右2）前往益壽茶廠出席「傳遞台灣之美：桃園好茶分享茶會」。（記者周敏鴻攝）

    2025/02/19 15:56

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市龜山區益壽茶廠去年參加日本靜岡縣世界綠茶協會舉辦的「世界綠茶評比會（The World Green Tea Contest 2024）」，贏得最高金賞獎與金賞獎榮耀，桃園市長張善政下午赴茶廠品茗，以具體行動支持在地茶農，盼桃園茶香能飄向全世界。

    世界綠茶評比會被認為是全球具影響力的茶葉評比賽之一，每年賽事都吸引世界各地的優質茶葉參賽，去年8月間在日本富士國茶城博物館舉行的比賽，共日本、中國、台灣、韓國、泰國、越南、法國等國超過180款茶葉參賽，最終選出20項最高金賞獎、36項金賞獎。

    益壽茶廠在激烈競爭中贏得大獎，張善政除3日在桃園市農民慶祝大會中頒獎表揚外，下午更前往茶廠出席「傳遞台灣之美：桃園好茶分享茶會」，期許市府的支持能幫助農民生產技術力與商品競爭力持續提升，讓桃園茶產業不斷升級、桃園茶香飄向全世界。

    茶廠負責人林雨暘是第三代茶農，他說，他傳承長輩們對土地的熱愛與使命，持續鑽研製茶技藝，除堅持茶品品質，也透過開設製茶體驗與茶藝研習等課程，發揚在地茶文化的故事與精神。

    桃園市長張善政（後排中）前往益壽茶廠出席「傳遞台灣之美：桃園好茶分享茶會」。（記者周敏鴻攝）

    桃園市長張善政（後排中）前往益壽茶廠出席「傳遞台灣之美：桃園好茶分享茶會」。（記者周敏鴻攝）

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