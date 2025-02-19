新北大巨蛋要來了？ 卓冠廷籲：千萬不能變成蚊子館

新北市政府規劃興建大巨蛋，圖為構想示意圖。（圖由新北市政府提供）

2025/02/19 15:49

〔記者陳奕劭／新北報導〕另一顆大巨蛋要出現了？新北市政府今天（19日）召開市政會議，公布「新北大巨蛋」6大潛力場址，包括板樹體育館、樹林大柑園、三峽麥仔園、土城看守所、淡海新市鎮二期與樹林機五南側，將進入第2階段評估，結果預計年底出爐。對此，市議員卓冠廷呼籲，市府選址應注重交通便利性與周邊發展性，「千萬不能變成蚊子館」。

卓冠廷表示，新北市當然需要一座好的市內場館，提升市民觀賞國際高水準藝文表演、職業運動賽事的體驗，以後不用羨慕台北跟高雄。

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他指出，除了淡海新市鎮以外，新北大巨蛋潛力場址幾乎都在樹林、土城和三峽，可見新北市未來有腹地的人口密集都會中心就在這裡，呼籲市府選址應注重交通便利性和周邊發展性，打造出新北市民驕傲的大巨蛋，「千萬不能變成蚊子館」。

市議員江怡臻說，她肯定市府的決策，新北大巨蛋是地方的期待，6處潛力點其中有5處位於土樹三行政區，隨著捷運路網逐步完成，新北生活機能越來越完善，市民對於育樂需求也更高，也呼籲中央政府多多支持。

市議員鄭宇恩認為，北海岸地區也確實需要大型運動與表演場館，不僅供民眾、運動團隊練習，賽事與展演也能提振地方繁榮。

她指出，淡水地區聯外交通長期被詬病，未來淡江大橋、淡北道路完工後，與大巨蛋選址間的交通路網要一併規劃考量，淡海地區居民迫切需要的醫療院所、圖書館與市場等設施，也需要市府積極重視。

新北市政府未來有意興建大巨蛋，市議員卓冠廷呼籲，市府選址應注重交通便利性與周邊發展性，「千萬不能變成蚊子館」。（資料照）

新北大巨蛋6處潛力場址出爐，將進入第二階段評估作業。（圖由新北市政府提供）

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