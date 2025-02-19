台東活水湖千萬級國際級溜冰場閒置荒廢 水泥地竟長出大樹

台東活水湖溜冰場曾是國際競賽場地，閒置荒廢至今已長出大樹。（記者黃明堂攝）

2025/02/19 15:36

〔記者黃明堂／台東報導〕台東市活水湖旁有座國際賽事標準賽規格的溜冰場，曾舉辦亞洲杯溜冰錦標賽，是縣府耗資1千多萬元打造，但閒置十多年，水泥地長出大樹，場地破爛不堪使用，民眾批浪費公帑。縣府表示，規劃做為活水湖的管理室及小型販賣部，希望可以活絡使用。

2001年台東縣府主辦亞洲杯溜冰賽，有10多國3百多位選手參賽，為辦理這場國際級的溜冰賽，縣府特別投下近兩千萬元，在台東森林公園興建兼具花式、競速及溜冰曲棍球的標準溜冰場政府斥資千萬經費打造國家級標準的活水湖溜冰場，但比賽過後，使用率極低，因地處偏僻，少有民眾到此練習，已10多年也未再舉行賽事活動，就因欠缺管理，閒置荒廢至今。

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昔日光鮮的溜冰場，現狀已破損不堪，花式場地停放了不少小船，競速跑道則長出雜木，成了小樹林，欄杆、燈具及賽道不是鏽蝕毀損嚴重，就是草叢生長出樹林，甚至成為雜物亂丟點，完全看不出是一座溜冰場，任其擺爛荒廢。

民眾批評，縣府花了這麼多納稅人的錢興建了國際級的溜冰場，就應善加利用推廣，好好維護設施，不應該辦完比賽就擺爛，成為髒亂點。

縣府表示，應是所處位置偏僻，導致溜冰場使用率偏低，目前規劃再利用的方向，包括做為水域活動器具的貨櫃屋集中場，將散布湖岸的貨櫃屋集中到此，還有興建管理室，及小型販賣部，以委外經營管理方式，讓到活水湖的遊客購買簡單的食物、飲料，廠商將負責維護活水湖清潔工作，另外也可做為停車空間。

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