台南首批完工社宅即將招租 黃偉哲：趕在鬼月前讓民眾入住

台南首批完工的社宅「宜居仁愛」，共75戶，規劃1至3房型。（記者吳俊鋒攝）

2025/02/19 15:27

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南首批完工的「宜居仁愛」社會住宅，採都市更新容積獎勵方式委託開發，節省公帑11億元，共規劃75戶，即將辦理招租，預計下半年就能遷入，市長黃偉哲今天視察，指示加速行政作業流程，趕在農曆鬼月前讓有需要的民眾可以搬進去，早日實現居住正義。

宜居仁愛位於二空新村，並非一般常見的獨立基地，而是規劃與社區共融，台南首見，目前進入完工階段，展開初驗作業，將與103戶的永康「宜居成功」在下個月辦理聯合招租。

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若一切順利，預計9至10月份可以讓民眾入住，今天的視察，議員吳禹寰、陳皇宇、朱正軒、鄭佳欣與郭鴻儀，還有仁德區長黃素美等人也到場關心。

黃偉哲則認為，登記後要到9月才能搬進去，等於要再耗時半年，他希望強化行政作業流程的速度能夠，加快辦理，讓民眾可以早一點入住。

黃偉哲說，社會住宅是總統賴清德在市長任內推動、規劃，再由他接棒、落實，首批建案完工，令人欣喜，感謝各界的力挺。

視察後，黃偉哲直誇「居住品質比我家還好」，尤其當地緊鄰奇美博物館、都會公園，又接近台1線，區位佳、交通便利，CP值真的很高，未來周邊道路還可再優化。

黃偉哲指出，市府透過眷村改建，與國防部合作推動，由承包商開發宜居仁愛，連同土地取得，以及道路、公園、停車場的闢建，加上整棟社宅等，省下了11億元經費。

都發局副局長顏永坤表示，目前市府與中央興建中的社宅1萬1170戶，陸續完工後，可以造福更多有需要的民眾，提供舒適、便利的居住環境。

宜居仁愛是二空新村A區的都市更新案，共11層樓，規劃1至3房型，充分滿足不同家庭需求，目前正竣工初驗，預計3月底前完成點交。

宜居仁愛的2樓全層為無障礙規劃，並配有廚具、床架、衣櫥、鞋櫃、窗簾、熱水器、曬衣組等必要設備，該社宅每戶都提供分離式空調，提升居住便利與適宜性。

台南首批完工的社宅「宜居仁愛」，共75戶，規劃1至3房型。（記者吳俊鋒攝）

台南首批完工的社宅「宜居仁愛」，共75戶，規劃1至3房型。（記者吳俊鋒攝）

市長黃偉哲與各界視察「宜居仁愛」，宣示下個月辦理招租。（記者吳俊鋒攝）

市長黃偉哲與各界視察「宜居仁愛」，宣示下個月辦理招租。（記者吳俊鋒攝）

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