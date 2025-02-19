228連假疏運好康看這裡 返鄉、出遊搭客運享優惠

台中區監理所呼籲，228連假搭乘國道客運享平日優惠價或原票價85折優惠票價。（圖由台中區監理所提供）

2025/02/19 15:27

〔記者陳建志／台中報導〕下週就是228連假，為疏運返鄉、出遊旅客，交通部公路局規劃多項優惠措施，包括國道客運享平日優惠價或原票價85折優惠票價，國道客運、台鐵、高鐵使用電子票證轉乘在地客運折扣及免費轉乘幸福巴士等，實施期間自2月27日0時起至3月2日24時止實施，歡迎民眾多加利用大眾運輸工具。

台中區監理所表示，本次228連假凡搭乘交通部核定90條國道客運路線即享有平日優惠價或原票價85折優惠票價；搭乘高鐵或台鐵或國道客運後轉乘在地客運的乘客，只要持有效電子票證卡片，均享有一段票（或基本里程）免費優惠。

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另外，想於連假期間往返東部遊玩的旅客，另有加碼東部限定優惠措施，在地有腳、4人同行1人免費（二擇一）。在地有腳部分，去程持東部國道客運票根，向當地指定租車業者租賃汽機車，即可享有租車優惠，使民眾可盡情遊玩當地。返程持國道客運來回票根及租車單，可再享國道客運票價折扣（租汽車折200元、租機車折100元）。

4人同行1人免費部分，則是持東部台灣好行套票及合法民宿證明，享北宜來回票4人同行1人免費，回程總票價再抵退200元。

台中區監理所所長楊聰賢表示，搭乘交通部核定路線100公里以上國道客運路線即享平日優惠票價或原票價85折優惠票價，如台中客運「台中-新竹」全票原185元優惠至155元，豐原客運「豐原-台北」全票原280元優惠至240元，其他如統聯、國光及和欣等國道客運路線亦有優惠，詳情歡迎至各客運公司網頁查詢了解。

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