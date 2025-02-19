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    首頁　>　生活

    「世界母語日」到來 新住民分享當法院通譯不「柬」單

    台北市服務站在今天舉辦「新住民家庭教育及法令宣導」活動，邀請來自柬埔寨、目前擔任司法院官方特約柬埔寨語通譯的新住民潘喜玲（前排左四）分享。（記者王冠仁翻攝）

    台北市服務站在今天舉辦「新住民家庭教育及法令宣導」活動，邀請來自柬埔寨、目前擔任司法院官方特約柬埔寨語通譯的新住民潘喜玲（前排左四）分享。（記者王冠仁翻攝）

    2025/02/19 14:40

    〔記者王冠仁／台北報導〕每年2月21日為聯合國教科文組織訂定的「世界母語日」，而台灣境內有不少新住民、新二代，移民署為了讓新住民朋友了解自己具備家鄉母語的優勢，台北市服務站今天舉辦「新住民家庭教育及法令宣導」活動時，就邀請來自柬埔寨、目前擔任司法院官方特約柬埔寨語通譯的新住民潘喜玲，由她來分享在台生活，以及利用自身母語優勢當上通譯的心路歷程。

    移民署說，潘喜玲來自柬埔寨，嫁來台灣已經有10多年，目前跟先生育有3名子女。她的興趣是編織，不僅能編柬埔寨傳統水葫蘆編織包，也能編時下最新潮的手機掛繩；她投過自己的興趣，在照顧家庭之餘，還當直播主販售家鄉及手工商品，更凝聚同鄉姐妹的力量，共創手工編織包工作團隊，促進台灣社會對多元文化的理解與接納。

    由於潘喜玲對母國文化充滿熱愛，來台後推行柬埔寨語不遺餘力，不僅擔任雙北多所國小、台灣東南亞語言線上教育機構的母語老師，也擔任政府單位的通譯、教材編審委員。她來台後不斷進修，取得政府單位專業證書成為通譯，自2021年起在台灣高等法院擔任通譯。

    潘喜玲表示，法院通譯都有經過專業的培訓及口試，讓她能在符合法院通譯倫理規範下傳譯，不僅幫助同鄉姐妹解決語言障礙，也為司法單位提供專業傳譯協助，讓她覺得十分有成就感。

    潘喜玲回憶起自己剛開始擔任法院通譯時，法庭上嚴肅的氛圍讓她相當緊張，與法官面對面時心臟都會蹦蹦跳，現在累積多次經驗，已經可以態度自若雙向同步口譯。她發覺同鄉姐妹因為語言不通，情緒激動，這時她就是兩方的橋樑，秉持中立原則，翻譯內容不能增加或減少，還要注意避免加入個人情感或偏見。

    潘喜玲也強調，台灣是個尊重多元、欣賞差異的國家，各族群間互相包容及欣賞，鼓勵在場的新住民姐妹勇於說母語，呼籲新住民要重視母語與文化。

    移民署表示，每位新住民的母國背景，都是創造台灣語言多樣性的寶貴人才，更是推廣各國母語文化上不可或缺的一環。

    擔任司法院官方特約柬埔寨語通譯的新住民潘喜玲。（記者王冠仁翻攝）

    擔任司法院官方特約柬埔寨語通譯的新住民潘喜玲。（記者王冠仁翻攝）

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