參加機車駕訓雲林最高補助2600元 學生還可請公假

參加機車駕訓能讓駕駛遠離道路風險，雲林縣府持續加碼補助，每人最高可補助2600元，學生還可以請公假。（記者黃淑莉攝）

2025/02/19 14:37

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣警察局統計，去年全縣機車肇事奪走62人，占死亡車禍58%以上，為鼓勵學生參加機車駕訓加強安全駕駛、防禦駕駛觀念，進而降低交通事故發生，縣府除加碼補助駕訓費用1300元，今年更與學校協商高中職以上學生給予公假參訓。雲林縣長張麗善說，參加機車駕訓班並考取駕照者，最高可獲得2600元補助，沒有年齡上限、補助名額也沒上限。

縣警局長李建民指出，去年全縣發生1萬多件交通事故，造成1萬多人傷亡，雖比2023年減少，但機車事故仍占大宗，進一步分析機車事故肇事原因是未保持安全距離、分心駕駛、速度太快，可見駕駛行為與安全意識仍有提升空間。

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張麗善說，雲林鄉親使用的交通工具以機車最多，機車是「人包鐵」的危險交通工具，保護效果不足，一旦發生意外造成嚴重傷害，機車駕訓主要灌輸機車騎士安全駕駛及防禦觀念，盼能降低機車事故，交通部公路局推動機車駕訓補助每人1300元，為提高民眾參加意願，雲林縣府再加碼1300元。

張麗善表示，雲林每年機車考照人數超過6000人，但參加駕訓補助都只有300人左右，因此深入校園宣導去年參加人數提高為620人，今年除費用補功，參與機車駕訓的駕訓班從3家增為6家，更協調學校給予參訓學生公假，歡迎年滿18歲以上設籍雲林，或在雲林工作、就學民眾踴躍參加，年齡、補助名額都沒有上限。

嘉義區監理所長黃萬益表示，雲林去年機車考照人數有8700多人，但參加駕訓的人只有600多人不到一成，根據交通部統計，機車駕訓者較未受訓者違規風險降低至59%、事故風險降至36%，可見參加駕訓確實是能讓駕駛人遠離道路風險。

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