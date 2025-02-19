旗山老街觀光人潮雪崩 地方推估：「連假變少」為主因

旗山老街觀光人潮銳減百萬人次，地方推估去年連假變少應為主因。（記者黃佳琳攝）

2025/02/19 14:37

〔記者黃佳琳／高雄報導〕曾獲「全台最強老街」殊榮的旗山老街，去年觀光人潮雪崩逾百萬人次，地方推估，2023年3天以上連假高達9個，但去年連假僅4個，旗山老街本來就很吃假日觀光人潮，連假一少，直接影響遊客數，而今年連假有6個，且農曆春節9天連假期間，旗山老街都塞了滿滿人潮，相信不會比去年還差。

據觀光署統計，2023年的1月到12月的「吸客冠軍」是旗山老街，共有817萬人到訪，排名全台第一，也讓旗山老街獲得「全台最強老街」的美譽，但去年整年旗山老街的觀光人潮卻雪崩式下降到705萬人，大輸造訪人次達1730萬的鹿港老街，也讓人好奇旗山老街到底發生什麼變化，讓遊客數驟然銳減。

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旗山區長莊家柔說，旗山老街平日人潮並不多，只有在地人才會去，但近年隨著短影音平台和社群媒體的推波助瀾，旗山老街的各式美食都讓人看了口水直流，也吸引無數美食饕客造訪，但旗山老街畢竟只是單純的老街，遊客通常會把旗山老街設為造訪東高雄的其中1個「中繼站」，隨後再安排前往美濃、六龜、桃源等處，因此要安排旅遊天數至少2天以上，連假一變少，遊客數當然就會跟著下滑。

為了挽救觀光人潮，高市府與台糖公司攜手合作，修復承載著台灣糖業百年歷史軌跡的旗山糖廠，並設立旗糖農創園區，園區內匯聚眾多特色商家與文化體驗，企圖增加民眾造訪旗山除了老街之外的新選擇；此外，高市府觀光局也攜手「大高雄市觀光商圈總會」及「東高雄觀光產業聯盟」，舉辦的「東高慢遊」活動預計將推出那瑪夏賞螢小旅行和六龜溫泉探訪等活動，希望能藉此吸引國旅和外籍遊客目光，體驗東高雄觀光的多元魅力。

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