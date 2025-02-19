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    瓦斯表改微電腦致弱電箱門打不開 修改費10萬元讓住戶氣結

    新竹縣竹北市某社區更換微電腦瓦斯表，卻導致下方弱電箱門無法開啟，瓦斯公司要10萬元修改費，讓社區住戶氣結！ （新竹縣議員陳凱榮提供）

    新竹縣竹北市某社區更換微電腦瓦斯表，卻導致下方弱電箱門無法開啟，瓦斯公司要10萬元修改費，讓社區住戶氣結！ （新竹縣議員陳凱榮提供）

    2025/02/19 14:01

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕尷尬了！新竹縣竹北市某社區向瓦斯公司申請更換微電腦瓦斯表，沒想到新表比舊表大，導致下方弱電箱門無法開啟，內部電信設備無法維修，瓦斯公司估價要10萬元修改費，讓社區住戶氣結，並向縣議員陳凱榮陳情。

    新竹瓦斯公司總經理邱世昌今（19）日獲悉後表示，已立即請公司副總及相關人員到該社區協調處理。

    「比扯鈴還扯！」陳凱榮說，接獲社區高姓主委陳情，近日因為有住戶出租房屋要改電話線路，赫然發現去年8月更換微電腦瓦斯表，因新表比舊表大，弱電箱的門無法全部開啟，去電瓦斯公司說要10萬元的修改費用，讓住戶傻眼！

    邱世昌表示，依經濟部標準檢驗局規定，瓦斯計量設備（機械瓦斯表或微電腦瓦斯表）超過10年就必須進行更換，因設備老舊可能會影響度數計算情形。更換微電腦瓦斯表無強制性，但安全性更高，每月增加約40元基本費。

    邱世昌說，微電腦瓦斯表有3大遮斷功能，包含閃紅燈及感測到內管有漏氣就會遮斷瓦斯，提醒用戶注意瓦斯可能漏氣；地震5級以上也會自動遮斷瓦斯；另如果瓦斯超時使用，也會進行瓦斯遮斷。

    新竹縣竹北市某社區更換微電腦瓦斯表，卻導致下方弱電箱門無法開啟，瓦斯公司要10萬元修改費，讓社區住戶氣結！ （新竹縣議員陳凱榮提供）

    新竹縣竹北市某社區更換微電腦瓦斯表，卻導致下方弱電箱門無法開啟，瓦斯公司要10萬元修改費，讓社區住戶氣結！ （新竹縣議員陳凱榮提供）

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