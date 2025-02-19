非洲帥哥問路邂逅香港妻 遠赴梨山參加雲端上的婚禮

12對來自香港、新加坡的佳偶們攜手參加雲端上的婚禮。（記者張軒哲攝）

2025/02/19 13:35

〔記者張軒哲／台中報導〕梨山年度盛事「雲端上的婚禮」今（19日）在福壽山農場千櫻園登場，12對來自香港、新加坡等地的佳偶們攜手進場，共同見證愛的誓約。適逢櫻花綻放季節，佳偶們分享愛情故事，結合高山美景與泰雅文化的浪漫婚禮，締造難忘的回憶，也讓愛在梨山的雲端中綻放，成為國際矚目的幸福盛事。

今日婚禮由福壽山農場千櫻園的櫻花與壯闊群山為證，由參山處廖錫標副處長及松茂部落蔡長管耆老擔任證婚人。12對佳偶們，每一對都有著令人感動的愛情故事，例如香港莎蓮娜（Serena）和來自非洲奈及利亞的西恩（Sean），因為一次街頭問路偶遇，姻緣將兩人牽在一起，莎雷娜被西恩的感動，目前定居在非洲，夫妻抽中價值六萬元鑽戒，莎蓮娜受訪表示，這是他們夫妻第一次來到台灣，能夠在浪漫的櫻花樹下結婚，希望將梨山浪漫風景分享給香港親友。

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香港帥哥迪生（Dickson） 及台灣美女琪琪（ChiChi）因在泰國清邁旅行偶遇，互有好感，隨後相約出遊，在京都的旅程中讓彼此更加熟識，儘管因工作分隔兩地，他們依然相互支持，最後決定步上紅毯，許下終生誓言。

參山處副處長廖錫標副處長致詞表示，「雲端上的婚禮」不僅是一場婚禮，更是推廣梨山國際旅遊的重要活動，透過結合高山景色、櫻花季與泰雅文化，讓更多國內外旅客認識梨山的獨特魅力。未來也將持續打造「高山浪漫旅遊」品牌，吸引更多國際佳偶來梨山辦婚禮、進行婚紗拍攝、或是各式山岳旅遊行程，讓梨山成為全球旅人嚮往的幸福之地。

香港莎蓮娜和來自非洲的西恩（左）攜手參加雲端上的婚禮。（記者張軒哲攝）

香港迪生（左） 及台灣琪琪在泰國清邁旅行偶遇，共結連理。（記者張軒哲攝）

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