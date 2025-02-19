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    台北甜甜圈名店遭控騙薪 勞動局：曾違反勞基法開罰

    針對知名甜甜圈店遭控騙薪，北市勞動局表示，2022年勞動檢查曾發獻多項違法勞基法情事，並開罰店家六萬元。（資料照）

    針對知名甜甜圈店遭控騙薪，北市勞動局表示，2022年勞動檢查曾發獻多項違法勞基法情事，並開罰店家六萬元。（資料照）

    2025/02/19 13:49

    〔記者甘孟霖／台北報導〕台北某知名鮮奶甜甜圈店遭前員工爆料，該店3年前開出起薪39K，卻沒有幾付加班費，入職欠三天還要繳交學習費。台北市勞動局今（19日）回應指出，曾於2022年1月份進行勞動檢查，發現有未依規定給予加班費等情事，已開罰6萬元罰鍰。

    媒體報導，前員工爆料該店家不僅位給承諾過的獎金，連加班費都落空，剛入職的前三天還需要繳交1天500元的學習費用；員工離職後告上法院，去年11月判決出爐，但前雇主仍未支付應付工資。

    勞動局表示，2022年1月份針對該店進行勞動檢查，發現有「延長工作時間未依規定加給工資」、「未依法給付休息日工作工資」、「未使勞工每7日中有2日休息，其中1日為例假，1日為休息日」，違反勞動基準法，已於當年3月份分別裁處共6萬元罰鍰。

    勞動局指出，有關勞資間的爭議，勞工已向法院起訴，並經法院判決，但雇主並未依照判決履行，該局建議勞工，如判決尚未確定，可聲請法院假執行的強制執行；如判決確定後，亦可聲請強制執行。如勞工不熟悉如何聲請強制執行，也可洽勞動局義務律師（https://bola.gov.taipei/News_Content.aspx?n=1A6417117CA20D98&sms=31B6C0BAB6E11488&s=F1E0AAE71D2655B1。）諮詢。

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