為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台南藏金閣2/22拍賣日推「以修代換」 維修志工團隊即起加入

    本月起台南的維修咖啡館志工團隊正式加入南市環保局藏金閣拍賣活動，推廣「以修代棄」的理念。（圖由南市環保局提供）

    本月起台南的維修咖啡館志工團隊正式加入南市環保局藏金閣拍賣活動，推廣「以修代棄」的理念。（圖由南市環保局提供）

    2025/02/19 13:36

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南市環保局藏金閣本月22日拍賣日開跑，本月起台南的維修咖啡館志工團隊正式加入藏金閣拍賣活動，推廣「以修代棄」的理念，當天提供10個小家電維修名額，並邀請市民體驗修復的樂趣，額滿為止。

    南市環保局表示，本月22日上午8時藏金閣拍賣日開跑，現場將拍賣懷舊搖椅、大理石紅木桌、陶瓷鼓凳等，每一件物品都承載著歲月的故事。此外，還有各式二手腳踏車及惜福腳踏車（除役T-Bike）。

    環保局表示，本月起台南的維修咖啡館志工團隊正式加入活動，與民眾一起推廣「以修代棄」的理念。這群熱愛動手修復物品的夥伴，維修民眾送修的物件時，物主必須在現場共同參與，可以述說自己和送修物件的故事，也可以一同學習維修的技巧，當天提供10個小家電維修名額，並邀請市民體驗修復的樂趣（需預先報名，額滿為止）。

    環保局說，維修不僅是對物品的珍惜，更是一種對環境的承諾，不只是減少垃圾，更是在傳遞珍惜與感恩的價值。當天除了拍賣活動，還有二手免廢市集，市民可以透過闖關遊戲獲得金幣兌換二手物品，也可帶來家中閒置的好物，與攤主進行交換，讓物品流通與再利用，減少不必要的浪費。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播