台南藏金閣2/22拍賣日推「以修代換」 維修志工團隊即起加入

本月起台南的維修咖啡館志工團隊正式加入南市環保局藏金閣拍賣活動，推廣「以修代棄」的理念。（圖由南市環保局提供）

2025/02/19 13:36

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市環保局藏金閣本月22日拍賣日開跑，本月起台南的維修咖啡館志工團隊正式加入藏金閣拍賣活動，推廣「以修代棄」的理念，當天提供10個小家電維修名額，並邀請市民體驗修復的樂趣，額滿為止。

南市環保局表示，本月22日上午8時藏金閣拍賣日開跑，現場將拍賣懷舊搖椅、大理石紅木桌、陶瓷鼓凳等，每一件物品都承載著歲月的故事。此外，還有各式二手腳踏車及惜福腳踏車（除役T-Bike）。

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環保局表示，本月起台南的維修咖啡館志工團隊正式加入活動，與民眾一起推廣「以修代棄」的理念。這群熱愛動手修復物品的夥伴，維修民眾送修的物件時，物主必須在現場共同參與，可以述說自己和送修物件的故事，也可以一同學習維修的技巧，當天提供10個小家電維修名額，並邀請市民體驗修復的樂趣（需預先報名，額滿為止）。

環保局說，維修不僅是對物品的珍惜，更是一種對環境的承諾，不只是減少垃圾，更是在傳遞珍惜與感恩的價值。當天除了拍賣活動，還有二手免廢市集，市民可以透過闖關遊戲獲得金幣兌換二手物品，也可帶來家中閒置的好物，與攤主進行交換，讓物品流通與再利用，減少不必要的浪費。

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