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    居民反彈向陳亭妃陳情 仁德污水下水道工程決定變更設計

    陳亭妃召集國土署局等相關單位，並由國土署向住戶說明工程變更設計內容。 （圖由陳亭妃提供）

    陳亭妃召集國土署局等相關單位，並由國土署向住戶說明工程變更設計內容。 （圖由陳亭妃提供）

    2025/02/19 13:56

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南市仁德區污水下水道系統第二期工程，針對東區中華東路三段污水下水道設計，引起居民反彈，並向立委陳亭妃陳情，經會勘協調後，內政部國土管理署決定順應民意，取消原規劃工作井位置，遷移至文化中心西南角人行道綠地旁，同時變更工法，以保障居民安全。

    陳亭妃今天召集國土署、台南市政府工務局、水利局等相關單位，並會同東區崇明里里長李仁慈、市議員王家貞、市議員曾之婕服務團隊，與住戶共同聽取國土署的變更設計報告。

    國土署預計取消原規劃工作井位置，遷移至台南文化中心西南角人行道綠地旁；並且變更工法，將原設計直線推進工法，變更為曲線推進工法，使得管線與住宅的距離，從17公尺延伸為27公尺。該方案獲居民及里長李仁慈等人支持。

    陳亭妃表示，針對仁德區污水下水道系統第二期工程主、次幹管施工引發的設計及工法疑慮，該工程第三標段於去年6月17日開工，工程範圍涵蓋台南市東區，計畫鋪設管線總長約5520公尺，並接管1241戶。然而，施工過程中，居民對於工作井立坑周圍的擋土結構產生疑慮，擔心可能導致塌陷，威脅生命財產安全。在里長代表住戶向她陳情後，國土署新提出的方案獲得認同，施工爭議可以說告一段落。

    她也要求國土署依照住戶同意的方案儘速提出變更設計，讓公共工程儘早完工，同時讓大家住得更安心。

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