國際核能專家示警SMR建設成本高時間長 核電非台灣AI用電需求解方

綠色公民行動聯盟今（19）日發布「2024世界核能產業現況報告」中文摘要記者會。（記者陳嘉怡攝）

2025/02/19 13:44

〔記者陳嘉怡／台北報導〕核三廠2號機將在今年5月停機除役，但社會對於核能存廢議題仍爭論不休，產業界寄望於台灣發展小型模組化反應爐（SMR），解決AI時代不斷攀升的用電需求。不過，國際核能專家示警，SMR的建設成本、所需時間都不遜於傳統大型反應爐，無法解決台灣AI時代下用電需求增加的燃眉之急，若持續爭論核電議題，反而可能延宕再生能源的討論。

綠色公民行動聯盟今（19）日發布「2024世界核能產業現況報告」中文摘要。綠盟研究員林正原表示，自2004年到2023年，全球啟用102座機組，但關閉了104座；中國啟用49座新機組，而其他國家則淨減少51座機組，核電容量下降26.4GW。另根據拉札德銀行的模型，2009至2024年間，太陽能光電和陸域風電成本大幅下降，分別降低83%和63%，而核電成本則上升了49%，成為最昂貴的電力來源。

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該報告的作者之一、加拿大英屬哥倫比亞大學教授拉瑪納（Dr. M.V. Ramana）長期研究核能產業發展及技術風險，他指出，全球部分政府和企業認為SMR有發展潛力，卻無視於SMR發展十多年下來仍面臨諸多不確定性，SMR的建設成本、所需時間都不遜於傳統大型反應爐，全球建設進展都出現顯著延宕。例如阿根廷的CAREM小型反應爐原定於2016年進行冷測試，但到去年5月都還沒蓋好，目前推遲至2028年啟動；印度的先進重水反應爐（AHWR.）則是至今未開工。

拉瑪納表示，台灣產業界如果把發展SMR、新型核電技術，當成AI時代用電需求增加的解方，持續要求使用核電，反而會延宕再生能源的討論，SMR所需的成本不便宜、建設時間長，並不符合經濟效益，無法解決台灣AI時代下用電需求增加的燃眉之急，也可能延宕再生能源等多元能源的討論。

負責台灣現況分析的報告作者之一，中央研究院社會學研究所副研究員彭保羅則指，核三廠2號機將在今年5月停機除役，走向「非核家園」，但日前國民黨表示將提修法、企圖讓核電廠延役，此舉無視核能安全，以及核一核二的燃料池爆滿，核廢料待解等問題。

彭保羅也指，「非核」和「非碳」並非二選一的問題，若台灣一直停留在核電和火力發電的爭論，無法真正走向能源轉型，並認為台灣的能源結構需進一步調整，減少對天然氣、進口化石燃料的依賴，推升再生能源進度實現能源自給自足，否則未來可能要花更多時間擺脫天然氣。

加拿大英屬哥倫比亞大學教授拉瑪納（Dr. M.V. Ramana），長期研究全球核能產業發展及技術風險。（記者陳嘉怡攝）

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