建中畢旅繳同樣錢有人卻住「三等房間」？ 校方：儘量確保公平

建國中學18至21日進行畢業旅行，不過有學生發文抱怨，大家繳交費用都一樣，有人住著高級房型，自己卻只能住三等房間。（資料照）

2025/02/19 13:23

〔記者甘孟霖／台北報導〕又到畢業旅行的季節，有台北市建國中學學生指出，明明大家都是付一樣的錢，有的學生住的卻是高級房型，價差近2千元，直呼自己只能住「三等房間」不公平。對此，校方回應，契約只限定旅行社提供4人房，由於參與畢旅學生人數眾多，一般房型數量不足部分則以更高級房型補上，也儘量平均分配給每個班級，以求公平。

建國中學18至21日進行畢業旅行，不過1名高二學生在threads上發文抱怨，每個學生繳交的費用都一樣，不滿為何自己只能住三等房間，尤其房間價差近2千元，還被校方敷衍是抽籤決定。

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建中校方回應，此次旅行依據程序完成招標，契約當中只有限定旅行社提供4人房，並未特別要求房型，而依據學生繳費的價格，會盡量提供相同房型。不過，旅行第一晚有晚會行程，900多位學生只能入住同一家飯店，難免會碰上一般房型數量不足問題，這部分則由較高價位房型補上。

校方強調，學務處也將這些較高級房型平均分配，盡量讓每個班級都公平，如有再多則可能多分配給表現良好班級；這些規定事前都有請各班班長傳達，可能在過程中有些資訊傳達不夠精確，才導致學生反應，昨（18日）旅行當場校長也有做處理。後續學生將分成兩批不同路線，就不會有一大群人住住同一飯店的問題。

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