台39線南延橋科優先段今動土 2027年6月通車

台39線高鐵橋下道路延伸線橋科優先路段，今天上午熱鬧舉行動土典禮。（記者蘇福男攝）

2025/02/19 12:50

〔記者蘇福男／高雄報導〕台39線高鐵橋下道路延伸線橋科優先路段，今天上午熱鬧舉行動土典禮，高雄市長陳其邁表示，台39線未來將從台南沙崙段直接貫通楠梓產業園區，也是台積電目前2奈米先進製程生產基地，可說是南部半導體S廊帶最重要縱貫直通道路。

動土典禮今天上午10點在燕巢區中安路與高鐵橋下交叉口旁停車場舉行，包括陳其邁、交通部政務次長陳彥伯、公路局長陳文瑞、立委邱議瑩、邱志偉、李昆澤、許智傑、林岱樺和地方民代均到場參與盛會。

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交通部表示，台39線北段原為改善高鐵聯外交通，北起台南市台20線、南至高雄市台28線，總長18.42公里，已於2006年12月通車。

由於南部半導體S廊帶的建置，台39線已成為連結各產業園區交通重要道路，因此有南延線計畫，將從阿蓮台28線往南延伸至仁武區水管路，總長20.8公里，總經費約200.4億元，可行性評估已核定，交通部公路局刻正辦理綜合規劃。

為配合橋科園區開發進度，行政院將台39線高雄市道186線往南至橋科1-2號道路1.4公里，列為優先開闢路段，總經費約30億元，今天舉行動土典禮，將闢建雙向6車道，其中，南工區（高34線~橋科1-2號道路）400公尺路段，預計今年底完工，北工區（186線~高34線）1公里路段，預計2027年6月完工。

陳其邁在媒體聯訪表示，台39線延伸至仁武計畫，將串連高雄科學園區、北高雄產業園區、橋頭科學園區、仁武產業園區及楠梓科學園區，形成一條「東高雄科技新走廊」，不僅能有效緩解阿蓮、岡山、燕巢、大社及仁武等區域的交通壓力，大幅縮短行車時間，更具有產業戰略意義，可說是南部半導體S廊帶最重要的縱貫直通道路。

他說，隨著台積電2奈米先進製程，在路科包括默克、英特格、穩懋、華邦電，及橋科鴻海智慧電巴生產基地、國巨等大型投資計畫，也都在進行籌設或建廠，在賴清德總統的均衡台灣發展計畫，未來南部一定會在S廊帶形成全球最完整且產值最高半導體產業聚落。

目前台積電在高雄建廠進度，陳其邁說，P1、P2建廠或裝機進度都有超前，P4、P5廠正在進行環評，高雄市府會跟台積電密切合作，配合國際半導體產業相關需求。

台39線南延計畫，高雄市道186線往南至橋科1-2號道路1.4公里，列為優先開闢路段，預計2027年6月完工。（記者蘇福男攝）

台39線延伸至仁武計畫，將串連高雄科學園區、北高雄產業園區、橋頭科學園區、仁武產業園區及楠梓科學園區，形成一條「東高雄科技新走廊」。（記者蘇福男攝）

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