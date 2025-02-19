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    2/22高雄大型徵才1300職缺 客運司機開出6萬薪

    22日下午1點30分至4點30分，在高鐵左營站彩虹市集1樓夢想廣場將有大型徵才活動。（高雄市勞工局提供）

    22日下午1點30分至4點30分，在高鐵左營站彩虹市集1樓夢想廣場將有大型徵才活動。（高雄市勞工局提供）

    2025/02/19 12:38

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市勞工局將於本週六（22日）下午1點30分至4點30分，在高鐵左營站彩虹市集1樓夢想廣場舉辦大型徵才活動，將有37家廠商釋出1300個工作職缺，其中，客運、遊覽車駕駛開出近6萬元薪資尋才。

    勞工局表示，本次徵才活動涵蓋製造業與服務業領域共37家廠商，提供多樣的就業媒合機會。參與的企業包括台積電、光寶科技、長興材料、鴻海精密、華新能源、三福氣體等大廠，服務業包括人杰老四川、三澧企業、全家便利商店、迷客夏、統聯客運、和欣客運等。

    職缺內容多元，包括工程師、技術員、儲備幹部、服務員、門市襄理等超過1300個以上的工作機會。其中，統聯客運國道駕駛長、遊覽車駕駛長薪資達6萬元、和欣客運國道駕駛長5萬7000元以上；三澧企業徵儲備店長、主廚起薪可達5萬元以上；長興材料研究員薪資5萬起；鴻海公司工程師薪資4萬5000元以上。

    由於是農曆年後首場大型徵才活動，勞工局為祝福求職民眾新的一年獲得好彩頭、成功就業，特別推出早鳥開運活動，當日前100名到場的求職者，將可獲得「早鳥開運福袋」。

    本次徵才活動的相關職缺資料，已公布於勞工局訓練就業中心網站，求職民眾可及早上網查閱並鎖定合適心儀的工作職缺，登入台灣就業通會員填寫履歷內容，活動當天即可運用現場服務，快速列印求職登記表，以節省填寫履歷資料與遞件應徵的時間。

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