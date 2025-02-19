台中茂谷柑評鑑 石岡農友涂文庭拿第一

台中茂谷柑種植面積約596公頃，年產量12267公噸，不論種植或產量皆全台第一。 （記者歐素美攝）

2025/02/19 12:50

〔記者歐素美／台中報導〕台中市茂谷柑果品評鑑今天在陽明市政中心舉行，共有60組農友參賽，結果由石岡區農友涂文庭榮獲第一！農業局長張敬昌表示，全國茂谷柑種植面積約1907公頃，年產量3萬7085公噸，主要分布在新竹、台中、雲林、嘉義，其中，台中種植面積約596公頃，年產量12267公噸，不論種植或產量皆全台第一。

台中市茂谷柑果品評鑑，前三名分別為第一名石岡區農會柑橘第1班涂文庭，可獲25000元獎金；第二名石岡區青農張正杰、東勢區農會果樹76班劉政棋，可獲12000元獎金；第三名東勢區農會果樹第8班賴德榮、東勢區農會柑橘第5班林清浩、后里區農會果樹第14班陳慶棋，可獲5000元獎金。

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農業局表示，台中茂谷柑主要種植在台中市山區，包東勢、石岡、新社、和平、后里等，其中以東勢區為最大產區，東勢明正里並為茂谷種植專區；東勢區農會總幹事田士欣表示，去年茂谷盛產，今年產量相對較少一點，茂谷酸甜比較高，甜度可達16度。

評審表示，茂谷柑果品評鑑，主要針對其外觀、糖度、風味及果粒大小進行評比，雖經歷3次颱風，但今年的果品外觀仍呈現非常優良的形態，果品呈橘紅色，風味口感保有茂谷特有的香氣，且酸甜適中，果汁風味非常濃郁，不過，去年底日燒情形相對嚴重，致部分果皮外觀有日燒情形，呼籲農友在管理上要多碳酸鈣加強防曬的效果。

立法院副院長江啟臣則出席指出，茂谷皮薄多汁，耐儲存，不僅深受國人喜愛，並外銷東南亞及加拿大等地，不過，有些民眾分不清椪柑或茂谷，他表示，椪柑直接剝開來吃，茂谷則切開食用比較方便不滴汁。

台中茂谷柑評鑑，評審一一試吃參賽的茂谷果品，以評鑑其風味口感。（記者歐素美攝）

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