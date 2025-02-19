彰化26鄉鎮市228連假清運時間曝光 這天全縣停收

228有3天連假，彰化縣各鄉鎮市公所調整垃圾清運時間，提醒民眾非清運時段，應妥善存放垃圾，等恢復正常清運才能倒垃圾。（記者張聰秋攝）

2025/02/19 12:43

〔記者張聰秋／彰化報導〕下週五就是228和平紀念日，連假共3天，彰化縣26鄉鎮市的垃圾清運時間有所調整；228當天（星期五），彰化市、大村鄉、竹塘鄉、溪州鄉4個鄉鎮市公所將全面停收垃圾，其中彰化市仍開放定點收運，但大村、竹塘、溪州的定點收運同步暫停。此外，埔心、伸港、北斗、永靖、社頭、田尾、田中等鄉鎮市228這天也暫停定點收運。

3月1日（星期六）為連假第2天，全縣垃圾收運恢復正常，但仍有大村、埔心、伸港、北斗、竹塘、永靖、社頭、芳苑、溪州9個鄉鎮市暫停定點收運。

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3月2日（星期日）連假最後一天，全縣26鄉鎮市清潔隊全面停收，僅彰化市仍開放定點收運，地點為仁愛東街大埔派出所旁的彰化市清潔隊部，該處全年開放，民眾可自行前往倒垃圾，開放時間為上午8點至下午4點，且全區設有監視器，請民眾落實垃圾分類，以免受罰。.

彰化縣環保局提醒，非收運時段請妥善存放垃圾，勿隨意堆置於住家門前，以免野狗、老鼠翻找，影響環境衛生，若亂倒偷丟，小心罰單送上門。

彰化縣環保局調查全縣26鄉鎮市228連假垃圾清運時間，做成表格，方便民眾了解清運狀況。（圖環保局提供）

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