台14南豐段21日上午交管 雙向規劃替代路線

本週五上午10時至12時，台14線69K+300模擬地震加颱風複合型災情演練，台14線69K~72K交通管制，圖為70.7K也在管制路段內。（記者陳鳳麗攝）

2025/02/19 11:56

〔記者陳鳳麗／南投報導〕公路局埔里工務段本週五（21日）上午將舉辦「台14線69K+300模擬地震加颱風複合型災情演練」，演練期間上午10時至12時，台14線南豐68K~72K路段將交通封閉管制，雙向都規劃替代路線，即可改從楓林路、同德橋再銜接台14線，現場會有管制人員疏導。

前年8月初卡努颱風帶來暴雨侵襲仁愛鄉，仁愛鄉災情慘重，台14線更道路沖毀、交通中斷多日，公路局埔里工務段趕雨季來臨前，本週五與仁愛鄉公所、仁愛警分局及民防等聯防單位，舉辦「台14線69K+300模擬地震加颱風複合型災情演練」，當天上午10時至12時演練時段台14線南豐68K~72K路段，將會雙向管制，該路段不能通行，但埔里工務段有規劃替代路線。

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埔里工務段指出，從埔里往仁愛鄉霧社方向的車輛，台14線中正路埔里段，改經過楓林路、同德橋再接台14線中正路霧社段。從霧社往埔里方向的車輛，則從台14線中正路霧社段，經同德橋、楓林路再接台14線中正路埔里段。

公路局埔里工務段提供的替代路線圖。（公路局埔里工務段提供）

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