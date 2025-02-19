「那故事水岸莊園」榮獲第2屆台灣觀光產業從業人員組觀光金獎

那故事水岸莊園民宿負責人韓宗衡，獲得第二屆台灣觀光金獎。（澎湖縣政府提供）（記者劉禹慶攝）

2025/02/19 11:43

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣合法民宿「那故事水岸莊園」負責人韓宗衡，榮獲今年交通部觀光署舉辦第2屆台灣觀光金獎觀光產業從業人員組-民宿經營者榮譽，為澎湖縣觀光產業爭光，可謂全台旅宿業標竿。

台灣觀光金獎由交通部觀光署主辦，今年競爭激烈，共有352件報名，篩選出177件進入決選，最終選出50位優秀代表。澎湖縣合法民宿「那故事水岸莊園」負責人憑藉獨特的品牌風格與貼心服務，成功從眾多競爭者中勝出。

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那故事水岸莊園坐落於嵵裡灣畔，自2017年開幕，莊園不僅打造具有在地特色的民宿，提供舒適的住宿環境，還特別注重餐飲體驗，精選當地新鮮食材，讓遊客在享受美景的同時，品味澎湖在地風味的美味佳餚，體驗澎湖的獨特風土人情。

近年來，澎湖縣民宿在參與各項認證及獎項上屢獲佳績，展現本地民宿業的蓬勃發展。2023年語榕花園民宿榮獲交通部觀光署的優良觀光產業及其從業人員民宿經營者獎並獲得澎湖國家風景區管理處Green Travel Seal綠色旅行標章認證， 2024年更有語榕花園民宿、沙灘城堡民宿、愛麗詩民宿、頌華私墅陸區民宿、屋光拾舍民宿、候鳥潮間帶民宿、那故事水岸莊園及夏天正涼民宿8家民宿獲得金質好客民宿獎殊榮。澎湖縣政府呼籲旅宿業者向優質旅宿看齊，積極參與各項認證，提升自有品牌形象，並藉由學習交流，持續精進服務品質，為旅客打造難忘的住宿體驗。

那故事水岸莊園民宿獲獎無數，成為澎湖民宿標竿。（澎湖縣政府提供）

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