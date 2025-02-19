為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    合作金庫澎湖分行捐贈善款 濟助醫療急難民眾

    合作金庫捐贈十萬元，提供三總澎湖分院緊急醫療基金。（三總澎湖分院提供）

    合作金庫捐贈十萬元，提供三總澎湖分院緊急醫療基金。（三總澎湖分院提供）

    2025/02/19 11:36

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕合作金庫澎湖分行秉持濟助貧困回饋鄉里精神，捐贈善款10萬元予三總澎湖分院醫療急難基金專戶，醫院為感謝合作金庫之善行，特別於昨（18）日在醫療大樓一樓大廳辦理捐贈儀式。

    合作金庫澎湖分行由劉梅雀經理率蔡嘉緻襄理及多位同仁出席捐贈，醫院由胡曉峯院長代表受贈，田炯璽副院長及同仁在場觀禮見證，最後並共同合影留念。

    為協助無力繳納醫療費用之病患，三總澎湖分院自2010年成立醫療急難基金專戶，補助下列3種對象：具低收入戶或中低收入戶資格者。（領有鄉（鎮、區）公所發給之低收入戶或中低收入戶證明）。家境清寒（檢具村（里長）清寒證明）或經濟突遭變故。孤苦無依或生活貧困之軍（遺）眷、榮（遺）眷、軍人、榮民。

    為了有效管理「醫療急難捐助款」，三總澎湖分院成立專責管理委員會，審議每一筆補助款及專戶收支運用情形，經統計三總澎湖分院2024年醫療急難基金專戶，共計補助23人次撥發醫療補助金達29萬712元整。

    合作金庫澎湖分行劉梅雀經理致詞時表示，三總澎湖分院在地方上發展急重症醫療已有口皆碑，感謝全院醫護團隊的日夜辛勞付出。合作金庫作為一間具有社會責任的金融機構，除了贊助國內各項公益、體育活動發展，希望藉由「合庫有愛，寒冬送暖」的理念，照顧澎湖弱勢家庭，透過合作金庫總行的全力支持，期待拋磚引玉喚起大家共同發揮愛心，讓澎湖每位民眾都能受到妥善的醫療照護。

    合庫銀行澎湖分行回饋鄉里，捐贈緊急醫療基金。（三總澎湖分院提供）

    合庫銀行澎湖分行回饋鄉里，捐贈緊急醫療基金。（三總澎湖分院提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播