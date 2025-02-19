合作金庫澎湖分行捐贈善款 濟助醫療急難民眾

合作金庫捐贈十萬元，提供三總澎湖分院緊急醫療基金。（三總澎湖分院提供）

2025/02/19 11:36

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕合作金庫澎湖分行秉持濟助貧困回饋鄉里精神，捐贈善款10萬元予三總澎湖分院醫療急難基金專戶，醫院為感謝合作金庫之善行，特別於昨（18）日在醫療大樓一樓大廳辦理捐贈儀式。

合作金庫澎湖分行由劉梅雀經理率蔡嘉緻襄理及多位同仁出席捐贈，醫院由胡曉峯院長代表受贈，田炯璽副院長及同仁在場觀禮見證，最後並共同合影留念。

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為協助無力繳納醫療費用之病患，三總澎湖分院自2010年成立醫療急難基金專戶，補助下列3種對象：具低收入戶或中低收入戶資格者。（領有鄉（鎮、區）公所發給之低收入戶或中低收入戶證明）。家境清寒（檢具村（里長）清寒證明）或經濟突遭變故。孤苦無依或生活貧困之軍（遺）眷、榮（遺）眷、軍人、榮民。

為了有效管理「醫療急難捐助款」，三總澎湖分院成立專責管理委員會，審議每一筆補助款及專戶收支運用情形，經統計三總澎湖分院2024年醫療急難基金專戶，共計補助23人次撥發醫療補助金達29萬712元整。

合作金庫澎湖分行劉梅雀經理致詞時表示，三總澎湖分院在地方上發展急重症醫療已有口皆碑，感謝全院醫護團隊的日夜辛勞付出。合作金庫作為一間具有社會責任的金融機構，除了贊助國內各項公益、體育活動發展，希望藉由「合庫有愛，寒冬送暖」的理念，照顧澎湖弱勢家庭，透過合作金庫總行的全力支持，期待拋磚引玉喚起大家共同發揮愛心，讓澎湖每位民眾都能受到妥善的醫療照護。

合庫銀行澎湖分行回饋鄉里，捐贈緊急醫療基金。（三總澎湖分院提供）

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