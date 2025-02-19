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    光源租貸做環保 以租代購升級高效能燈具做環保

    電老闆公司提供以租代購，升級到高效能燈具，鎖定地下停車場燈具租賃。（電者闆提供）

    電老闆公司提供以租代購，升級到高效能燈具，鎖定地下停車場燈具租賃。（電者闆提供）

    2025/02/19 11:46

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕面對全球暖化與能源短缺、環保危機，世界各國加碼投資綠能產業，台灣有業者以光源租貸模式，提供「以租代購」直接升級到高效能燈具，輕鬆節能，強調零預算換燈、雙倍節能。

    電老闆董事長暨執行長林益民表示，研發高效照明設備，開創光源租貸模式，經營模式是與客戶及銀行簽定三方合約，由電老闆提供以租代購的消費服務，用戶無須支付高額初期費用，免費直接升級到高效能燈具。

    林益民說，根據實際案例，安裝電老闆燈具後，平均可節省 50% 以上的電費，同時將照明亮度提升1倍，設備也經 CNS 認證並具護眼功能，在提升環境品質又環保，目前首先鎖定全台30萬處地下停車場為目標客戶，因為這些場域是全天候都需要照明，以台中市七期某大樓為例，全面換裝高效能燈具後，每月省下電費高達7萬6千元。

    林益民說，改變從一盞燈開始，但絕不止於一盞燈，希望台灣及更多國家，都能因智慧換光受惠，實現經濟發展與環境保護的雙贏。

    電老闆公司股東會，強調零預算換燈、雙倍節能。（電老闆提供）

    電老闆公司股東會，強調零預算換燈、雙倍節能。（電老闆提供）

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